Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
Слава Каминская обожает эпатировать своих подпсчиков
instagram.com/babaslavka
Звезда порадовала поклонников пикантным луком
Популярная украинская певица Слава Каминская не на шутку разгорячила своих подписчиков очередным пикантным кадром. Солистка группы «НеАнгелы» на своей странице в Instsgram опубликовала снимок, на котором позирует в белом или купальнике, или майке без белья. Так как ткань одежды достаточно тонкая, то через нее четко просвечиваются грудь певицы.
«Иногда мне кажется, что я Ванга. Могу предположить тему обсуждения. P.S Одесса, мы вас ждем», - подписала пикантный снимок певица.
И действительно реакция подписчиков исполнительницы не заставила долго ждать. В комментариях они оставили много комлемента и шуток.