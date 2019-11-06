Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде



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Слава Каминская обожает эпатировать своих подпсчиков instagram.com/babaslavka

Звезда порадовала поклонников пикантным луком

Популярная украинская певица Слава Каминская не на шутку разгорячила своих подписчиков очередным пикантным кадром. Солистка группы «НеАнгелы» на своей странице в Instsgram опубликовала снимок, на котором позирует в белом или купальнике, или майке без белья. Так как ткань одежды достаточно тонкая, то через нее четко просвечиваются грудь певицы.

«Иногда мне кажется, что я Ванга. Могу предположить тему обсуждения. P.S Одесса, мы вас ждем», - подписала пикантный снимок певица.

И действительно реакция подписчиков исполнительницы не заставила долго ждать. В комментариях они оставили много комлемента и шуток.