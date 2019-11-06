  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде

    • Розсилка
    <p>Слава Каминская&nbsp;обожает эпатировать своих подпсчиков</p> <p>instagram.com/babaslavka</p> - Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде

    Слава Каминская обожает эпатировать своих подпсчиков

    instagram.com/babaslavka

    Звезда порадовала поклонников пикантным луком

    Популярная украинская певица Слава Каминская не на шутку разгорячила своих подписчиков очередным пикантным кадром. Солистка группы «НеАнгелы» на своей странице в Instsgram опубликовала снимок, на котором позирует в белом или купальнике, или майке без белья. Так как ткань одежды достаточно тонкая, то через нее четко просвечиваются грудь певицы.

    «Иногда мне кажется, что я Ванга. Могу предположить тему обсуждения. P.S Одесса, мы вас ждем», - подписала пикантный снимок певица.

    1 з 36
    на весь екран згорнути
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде
    Слава из «НеАнгелов» игриво засветила сосок в откровенном наряде

    И действительно реакция подписчиков исполнительницы не заставила долго ждать. В комментариях они оставили много комлемента и шуток.

     Читайте также: «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    знаменитости шоу-бизнес Слава Каминская
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ