Гарік Корогодський зізнався, для чого створив профіль на OnlyFans

Донька Гаріка Корогодського заробляє на OnlyFans

На платформі OnlyFans є профіль українського шоумена, мецената та бізнесмена Гаріка Корогодського. В інтерв’ю Славі Дьоміну Гарік Корогодський пояснив, навіщо йому сторінка на OnlyFans. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю бізнесмена.

На питання інтерв’юєра, навіщо Гаріку Корогодському профіль на OnlyFans, він відповів: «Хай буде. Чому ні?»

За словами бізнесмена, його донька Марія працює моделлю, публікуючи контент на OnlyFans. «У мене молодша донька, вона заробляє як модель OnlyFans. Вона вже сплатила якийсь податок зі свого прибутку на OnlyFans. Я її спитав: «А я можу на тебе підписатися? Це на місяць $10? «Вона каже: «Навіщо нам платити зайві податки, я тобі все покажу», – розповів Корогодський про роботу доньки.

Водночас підписка на профіль Гаріка Корогодського на OnlyFans коштує $5. Наприкінці розмови бізнесмен усе ж таки зізнався та підтвердив слова Слави Дьоміна про те, що його сторінка на цій платформі просто є хайпом. Проте на своїй сторінці бізнесмен все ж таки має деякі фото, одне з них він показав під час інтерв'ю.

Нагадаємо, Гарік Корогодський розповідав про заробітки своєї доньки на OnlyFans. «У мене молодша зараз заробляє як модель OnlyFans, і я її в цьому підтримую. Вона навіть хоче зробити свою агенцію. Наприклад, за серпень вона заробила більше ніж 300 доларів», – розповів Гарік. Марія здобула середню освіту в Данії, після чого обрала для себе спеціальність океанолога і вступила до університету в Лондоні. Та згодом вирішила повернутися до Києва.

До слова, Корогодський заявив, що йде в мери Києва та назвав несподівану причину свого рішення. Щоумен хоче стати міським головою столиці, шоумен відповів, що йому це цікаво. Крім того, він відчуває драйв, коли доводиться ухвалювати рішення.