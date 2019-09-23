Фанаты подсчитали, сколько чашек кофе выпили и сколько разной еды съели герои сериала «Друзья»



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Также поклонники выяснили, какую еду и в каких количествах ели Росс, Моника, Рейчел, Джоуи, Чендлер и Фиби на протяжении десяти сезонов

В честь 25-летия культового сериала «Друзья» фанаты подсчитали, сколько чашек кофе выпили герои за десять сезонов проекта. Как оказалось, за все время, что друзья провели в кофейне Central Perk, они выпили 1154 чашки кофе. При этом больше всех напиток заказывала Фиби - на ее счету 227 чашек кофе. На втором месте Чендлер – он выпил 212 чашек. А меньше всех пила кофе Рейчел - 138 чашек. При этом считается, что мода на кофе без кофеина в Нью-Йорке появилась за счет Моники и Рейчел, которые постоянно его пили.

Всего за десять сезонов Росс, Моника, Рейчел, Джоуи, Чендлер и Фиби съели 152 блюда, не считая той еды, которая просто находилась на тарелках и не была съедена. Cреди этого – 13 пицц, 30 сэндвичей, 42 бейгла, 8 порций китайской еды, 13 тостов, 3 бургера и 2 порции спагетти.

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