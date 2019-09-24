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    Шоу-биз

    Француженка случайно обнаружила шедевр эпохи Проторенессанса у себя на кухне

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    Фото: Philippe Lopez/Afp/East News - Француженка случайно обнаружила шедевр эпохи Проторенессанса у себя на кухне
    Фото: Philippe Lopez/Afp/East News

    Многие годы женщина думала, что это просто старая икона, а оказалось – шедевр флорентийского художника XIII века Чимабуэ

    Жительница города Компьень на севере Франции случайно обнаружила у себя в доме картину XIII века «Христос осмеянный» флорентийского живописца Джованни Чимабуэ. Об этом сообщает The Guardian.

    Многие годы картина висела у нее на кухне над плитой и женщина считала, что это лишь старая икона. Но, когда она отнесла ее местным антикварам, чтобы узнать стоимость, оказалось, что это шедевр мирового искусства.

    По словам искусствоведа Эрика Туркина, исследования с использованием инфракрасного излучения показали, что картина принадлежит кисти Чимабуэ (настоящее имя Ченни ди Пепо) – одного из самых знаменитых художников Проторенессанса и учителя Джотто. Предполагается, что картина – часть полиптиха, который Чимабуэ создал в 1280 году.

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