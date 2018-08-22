Оставайся в своей «шашлычной державе»!: Россияне раскритиковали Валерия Меладзе из-за грузинского гражданства



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Валерий Меладзе

Известный артист Валерий Меладзе подтвердил, что хочет получить грузинское гражданство

Валерий Меладзе подал обращение о получении гражданства в родном Батуми, куда прибыл для участия в концерте, посвященном 80-летию Вахтанга Кикабидзе.

Обращение Меладзе стало возможным благодаря новому закону. Согласно ему уроженцы Грузии могут обратиться к властям с просьбой восстановить гражданство, утраченное после получения паспорта другой страны. Для этого они должны подать заявление до 2020 года. Поправки вступили в силу 15 августа.

Валерий Меладзе и его старший брат Константин родились в Батуми. Высшее образование они получили в Николаеве, сольную карьеру Валерий Меладзе начинал в 90-х в Киеве. В Батуми у звездных братьев живут родные и близкие.

Стоит отметить, что российские поклонники музыканта негативно отреагировали на то, что Меладзе захотел восстановить грузинский паспорт. В соцсетях артисту предложили отказаться от российского гражданства и уехать из страны навсегда.

«Надеюсь, ты навсегда останешься в своей шашлычной державе и будешь петь только на своем родном», «Меладзе явно чачи перебрал», «Не возвращайся», - пишут в сети.





Джерело: Комсомольска Правда в Украине