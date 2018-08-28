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    Шоу-биз

    Беременная Регина Тодоренко спела дуэтом со своим возлюбленным

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    Регина Тодоренко и Влад Топалов - Беременная Регина Тодоренко спела дуэтом со своим возлюбленным
    Регина Тодоренко и Влад Топалов

    Совсем недавно пара объявила о помолвке и сразу же после этого, украинская певица показала беременный животик в сети

    Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая большую часть своего времени проводит в РФ, показала, как проходят ее будни с женихом Владом Топаловым.

    На странице в Instagram беременная Регина выложила короткое видео, на котором поет под аккомпанемент гитары возлюбленного и отца ее будущего ребенка. Видеоролик Регина сопроводила трогательным хештегом «семейныебудни».

    Напомним, о романе Регины Тодоренко и Влада Топалова стало известно в начале этого года. В июле певица Регина Тодоренко подтвердила отношения с российским певцом. Чуть позже выяснилось, что Тодоренко и Топалов ждут первенца и собираются вскоре пожениться. 

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