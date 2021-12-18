Римма Зюбина: Начнешь пить «для роли», можно не остановиться

Актриса уверена, что чтобы сыграть алкоголичку, не надо «бухать, надо наблюдать»

Актриса Римма Зюбина пригласила зрителей на свой спектакль необычным способом, написав вчера на свой странице в Фейсбуке эмоциональный пост: «А завтра я сыграю алкоголичку «тетю Зою». Обожаю перевоплощаться и быть разной. Кто желает увидеть меня пьяной – 18.12 в 19.00 театр «Особистості». Конечно, это шутка, потому что я никогда перед сценой или съемками не употребляю алкоголь! Для того, чтобы сыграть алкоголичку, не надо бухать, надо наблюдать. Ибо начнешь пить «для роли», можно не остановиться и потерять все роли. И играй себе тогда сама с пустыми бутылками и белыми горячками. Еще тот театр...»

Актриса вспомнила, что в детстве у нее была соседка тетя Элла: «И мне достаточно было, чтобы она дважды зашла ко мне, когда не было родителей, как я теперь понимаю, ей нужно было «догнаться». Актриса говорит, что сыграла тетю Эллу в «Тете Зое».

Зюбина добавила, что в спектакле также играют Алексей Вертинский и Олег Коркушко.