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    Шоу-биз

    Группа Kadnay презентует в Киеве новую пластинку

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    KADNAY - украинский electro-pop коллектив, созданный в 2012 году - Группа Kadnay презентует в Киеве новую пластинку
    KADNAY - украинский electro-pop коллектив, созданный в 2012 году

    В альбоме много песен о жизни и душевных переживаниях. И, конечно же, о любви - как о всепоглощающем чувстве

    12 апреля в киевском Caribbean Club Concert Hall состоится LIVE презентация новой пластинки группы Kadnay.

    Kadnay - это украинский electro-pop коллектив, созданный в 2012 году. Через два года группа выпустила свой первый одноименный альбом, после чего отправилась в тур по стране. Следующий сборник вышел через полтора года.

    Начало 2017 года ознаменовалось участием группы в отборе на Евровидение. Kadnay получили максимальный балл от жюри, вызвав большой резонанс среди поклонников своего творчества. А уже в ноябре того же года музыканты презентовали первый украиноязычный альбом под названием «Відчуваю».

    Теперь Kadnay готовы представить свой четвертый альбом.

    В альбоме много песен о жизни и душевных переживаниях. И, конечно же, о любви - как о всепоглощающем чувстве.

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