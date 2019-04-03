Группа Kadnay презентует в Киеве новую пластинку



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KADNAY - украинский electro-pop коллектив, созданный в 2012 году

В альбоме много песен о жизни и душевных переживаниях. И, конечно же, о любви - как о всепоглощающем чувстве

12 апреля в киевском Caribbean Club Concert Hall состоится LIVE презентация новой пластинки группы Kadnay.

Kadnay - это украинский electro-pop коллектив, созданный в 2012 году. Через два года группа выпустила свой первый одноименный альбом, после чего отправилась в тур по стране. Следующий сборник вышел через полтора года.

Начало 2017 года ознаменовалось участием группы в отборе на Евровидение. Kadnay получили максимальный балл от жюри, вызвав большой резонанс среди поклонников своего творчества. А уже в ноябре того же года музыканты презентовали первый украиноязычный альбом под названием «Відчуваю».

Теперь Kadnay готовы представить свой четвертый альбом.

В альбоме много песен о жизни и душевных переживаниях. И, конечно же, о любви - как о всепоглощающем чувстве.