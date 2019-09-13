HBO начал работу над приквелом к «Игре престолов», посвященным Таргариенам



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Эмилия Кларк Фото: imdb

Сериал расскажет о начале конца династии Таргариенов

Руководство HBO дало зеленый свет съемке пилотной серии еще одного приквела к «Игре престолов», сообщают Variety и Deadline со ссылкой на свои источники.

Сериал будет основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина, которая вышла на русском языке в прошлом году. Над проектом работают сам Мартин и сценарист и продюсер Райан Кондал, известный по сериалу «Колония».

Книга «Пламя и кровь» рассказывает историю первых королей из династии Таргариенов — в частности, Эйгона I Завоевателя, который с помощью трех драконов объединил Вестерос, построил Королевскую Гавань и приказал выковать Железный трон, а также подробно останавливается на Танце драконов – гражданской войне за власть между Таргариенами, когда в последний раз активно применялись драконы.

Сериал сосредоточится на событиях, произошедших за триста лет до «Игры престолов», и покажет начало конца династии Таргариенов (то есть все начнется с Танца драконов).

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