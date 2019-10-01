Хейли Бибер после свадьбы попала в руки хиропрактика



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Хейли Бибер Фото: instagram.com/haileybieber/

Пользователи восхитились тому, как Хейли удается выглядеть роскошно в халате

22-летняя Хейли во второй раз вышла замуж за 25-летнего Джастина Бибера. После праздника модель приходила в себя средствами хиропрактики. Торжество, на котором было около 150 гостей, состоялось в Южной Каролине. Пара провела шумную вечеринку с фотобудкой, шампанским и прочими развлечениями. Миссис Бибер веселилась вместе с гостями, а под конец праздника надела кожаную куртку с надписью «Жена», выложенной из страз.

Бурный вечер закончился для Хейли расслабляющим массажем. На торжестве присутствовала Миранда Джослин – врач-хиропрактик и близкая подруга Джастина. Она опубликовала кадр, на котором массирует шею уставшей модели. Невеста к этому моменту уже сменила свадебное платье на удобный халат.

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