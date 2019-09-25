Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре



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Хлои Кардашьян instagram.com/khloekardashian/

Поклонники оценили пышные формы звезды

40-летняя Хлои Кардашьян приняла участие в проекте сестры Кортни, поделившись своим плейлистом. Чтобы привлечь внимание к рубрике на странице Poosh в Instagram появилось чувственное фото теледивы. В кадре Кардашьян предстала полностью обнаженная. Сидя на кровати, она прикрылась одеялом, оставив открытыми сексуальные изгибы тела.

Подписчики не оставили снимок без внимания. В комментариях появилось множество комплиментов Хлои, а также восторженных отзывов о музыке, которую она посоветовала.

«Богиня», «Коко прекрасна», «Мне очень нравится ее позитивный утренний плейлист. Сразу отличное настроение», «Нежность и страсть в одном фото. Вау», — написали фолловеры.

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