Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
Хлои Кардашьян
instagram.com/khloekardashian/
Поклонники оценили пышные формы звезды
40-летняя Хлои Кардашьян приняла участие в проекте сестры Кортни, поделившись своим плейлистом. Чтобы привлечь внимание к рубрике на странице Poosh в Instagram появилось чувственное фото теледивы. В кадре Кардашьян предстала полностью обнаженная. Сидя на кровати, она прикрылась одеялом, оставив открытыми сексуальные изгибы тела.
Подписчики не оставили снимок без внимания. В комментариях появилось множество комплиментов Хлои, а также восторженных отзывов о музыке, которую она посоветовала.
«Богиня», «Коко прекрасна», «Мне очень нравится ее позитивный утренний плейлист. Сразу отличное настроение», «Нежность и страсть в одном фото. Вау», — написали фолловеры.