  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре

    • Розсилка
    <p>Хлои Кардашьян</p> <p>instagram.com/khloekardashian/</p> - Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре

    Хлои Кардашьян

    instagram.com/khloekardashian/

    Поклонники оценили пышные формы звезды

    40-летняя Хлои Кардашьян приняла участие в проекте сестры Кортни, поделившись своим плейлистом. Чтобы привлечь внимание к рубрике на странице Poosh в Instagram появилось чувственное фото теледивы. В кадре Кардашьян предстала полностью обнаженная. Сидя на кровати, она прикрылась одеялом, оставив открытыми сексуальные изгибы тела.

    1 з 24
    на весь екран згорнути
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре
    Хлои Кардашьян полностью обнажилась в помощь сестре

    Подписчики не оставили снимок без внимания. В комментариях появилось множество комплиментов Хлои, а также восторженных отзывов о музыке, которую она посоветовала.

    «Богиня», «Коко прекрасна», «Мне очень нравится ее позитивный утренний плейлист. Сразу отличное настроение», «Нежность и страсть в одном фото. Вау», — написали фолловеры.

     Читайте также: В сети показали интимные фото любовницы самого богатого человека в мире

     

     

    знаменитости Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ