Премʼєра довгоочікуваного серіалу «Ніглі»: сюжет та головні герої

Марія Стен та Алан Рітчсон знову зіграють у новому серіалі «Ніглі»

Серіал «Ніглі» стане продовженням популярного «Річер» шпигунського бойовика

Сьогодні, 16 вересня, відбудеться премʼєра серіалу «Ніглі», який стане першим спінофом бойовика «Річер» про ексслідчого Джека Річера. Серіал розкриє історії героїв, які раніше залишалися на задньому плані. Що ж чекає глядачів, читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні премʼєри вересня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет нового серіалу «Ніглі»

фото: Prime Video/Instagram

Дата виходу: 16 вересня

16 вересня Платформа: Prime Video

Prime Video Жанр: бойовик, кримінальний трилер, детектив

бойовик, кримінальний трилер, детектив У ролях: Марія Стен, Грейстон Голт, Аделін Рудольф, Джаспер Джонс, Метью Дель Негро, Деймон Герріман, Алан Рітчсон

Так, за сюжетом серіалу «Ніглі» будуть розкриті другорядні герої «Річера», який був знятий за серією романів Лі Чайлда про колишнього військового слідчого Джека Річера, його грає актор Алан Рітчсон. Тож у новому серіалі у вирі головна подія опиниться соратниця Джека Річера, Френсіс Ніглі, яку зіграє акторка Марія Стен.

Френсіс Ніглі зіграє акторка Марія Стен фото: скриншот Prime Video /YouTube

Для головної героїні серіал почнеться зі смерті її близького друга, який загинув внаслідок нещасного випадку. Однак обставини смерті виглядають підозрілими, тому Ніглі починає власне розслідування. Під час пошуків істини героїня зіштовхується із небезпекою та водночас застосовує свої професійні навички, які вона здобула в роботі з Річером.

Подробиці серіалу «Ніглі»

фото: скриншот Prime Video /YouTube

16 вересня на Prime Video вийде фінальний епізод четвертого сезону «Річера», після чого сервіс одразу представить новий серіал «Ніглі». Перший сезон складатиметься з восьми епізодів, які вийдуть одночасно.

Ніглі трейлер

Режисерами серіалу виступили Сем Гілл, Гері Фледер, Філ Абрахам та М. Дж. Бассетт. Також до створення історії долучилися Ніколас Вуттон та Нік Сантора, який є виконавчим продюсером «Річера».

Головні актори

Марія Стен

Френсіс Ніглі зіграє акторка Марія Стен фото: скриншот Prime Video /YouTube

Головну роль у серіалі «Ніглі» знову виконує данська акторка Марія Стен. Вона повертається до образу Френсіс Ніглі, яку глядачі вперше побачили в першому сезоні «Річера». Згодом персонажка стала однією з важливих героїнь франшизи, а тепер отримала власний серіал. Марія Стен також відома за ролями у серіалах «Болотна істота» та «Нульовий канал».

Алан Рітчсон

Алан Рітчсон знову зіграє Джека Річера фото: скриншот Prime Video /YouTube

У «Ніглі» з'явиться і американський актор Алан Рітчсон, який знову зіграє Джека Річера. Prime Video наразі характеризує його участь як гостьову появу. Водночас творці серіалу наголошують, що історія не має перетворитися на продовження «Річера»: головною героїнею залишається саме Ніглі. Рітчсон найбільше відомий роллю Річера, а також появами у серіалах «Таємниці Смолвіля» та фільмі «Голодні ігри: У вогні».

Грейстон Голт

Грейстон Голт зіграє одного з головних героїв серіалу «Ніглі» фото: скриншот Prime Video /YouTube

Канадський актор Грейстон Голт відомий за ролями у серіалах «Укушена» та «Грейстон Голт» та інших. У серіалі Ніглі зіграє одного з головних героїв.

Аделін Рудольф

Аделін Рудольф зіграє у серіалі «Ніглі» фото з відкритих джерел

Британська акторка Аделін Рудольф стала відомою завдяки ролі Агати в серіалі «Моторошні пригоди Сабріни», а також знімалася в «Рівердейлі» та «Оселя зла».

Джаспер Джонс

Актор Джаспер Джонс зіграє головну роль у серіалі «Ніглі» фото: скриншот Prime Video /YouTube

Американський актор Джаспер Джонс відомий за роллю у серіалі «Король слонової кістки», «Ніглі» є однією з його перших великих телевізійних робіт.

Метью Дель Негро

фото: скриншот Prime Video /YouTube

Американський актор Метью Дель Негро відомий ролями в серіалах «Клан Сопрано», «Мер Кінґстауна» та «Місто на пагорбі».

Деймон Геррімен

фото: скриншот Prime Video /YouTube

Австралійський актор Деймон Геррімен грав у фільмах «Соловей» та «Байкери». Також він відомий роллю Чарльза Менсона у фільмі Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді».

Як розповідав «Главком», 12 серпня вийшов четвертий сезон шпигунського серіалу «Річер». Глядачі зможуть насолодитися новими пригодами колишнього майора військової поліції Джека Річера, якому доведеться розкрити нову загадкову справу.

Серіал «Річер» є екранізацією однойменної серії поліцейських романів британського письменника Лі Чайлда. У центрі подій колишній майор армійської військової поліції Джек Річер, якого звинуватили у вбивстві борця з корупцією. Коли ж майор вирішує цю справу, на нього чекають нові виклики, і він починає власний шлях боротьби зі злочинцями.