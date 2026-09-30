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У прозорих сукнях без спіднього. Зірки показалися на Тижні моди у відвертих образах (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Зої Салдана та Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонстрували свої образи на показі Saint Laurent
фото: Getty Images

Зірки створили власний дрес-код на показі у Парижі

Зірки відвідали показ Yves Saint Laurent під час другого Тижня моди у Парижі у відвертих образах. Відомі моделі, актори та дизайнерки вбралися у прозорі чорні сукні на «золотий» показ бренду. Про це розповідає «Главком».

Перед показом Yves Saint Laurent від креативного директора бренду, бельгійського дизайнера Ентоні Ваккарелло, показалися акторки Зої Салдана та Катрін Денев, моделі Ембер Валлетта і Розі Гантінгтон-Вайтлі, дизайнерка Донателла Версаче та інші.

Фотографи зазнімкували гостей показу у незвичних образах із прозорими мереживними сукнями, топами тощо. Чорне вбрання обрала більшість гостей показу, зокрема жінки, адже більшість колекції Yves Saint Laurent була представлена в золоті, як і весь подіум та його декорації. Тож чорний дрес-код був необхідний, щоб акцент зберігався саме на моделях. Проте прозоре мереживне вбрання, яке обрали чимало зірок, виявилося співпадінням, а не дотриманням дрес-коду.

Зої Салдана

Зої Салдана відвідала показ Saint Laurent у чорній прозорій мереживній сукні
Зої Салдана відвідала показ Saint Laurent у чорній прозорій мереживній сукні
фото: Getty Images

Американська акторка Зої Салдана, відома за ролями у фільмах «Аватар», «Вартові Галактики» та «Месники», відвідала показ Saint Laurent у чорній прозорій мереживній сукні. Її образ доповнював чорний жакет, який вона не одягала повністю, а тримала на плечах.

Ембер Валлетта

Ембер Валлетта з'явилася на показі у чорному образі з прозорим мереживним топом
Ембер Валлетта з'явилася на показі у чорному образі з прозорим мереживним топом
фото: Getty Images

52-річна американська супермодель Ембер Валлетта з'явилася на показі у чорному образі з прозорим мереживним топом та спідницею. Валлетта є однією з найвідоміших моделей 1990-х, яка співпрацювала з провідними модними домами.

Донателла Версаче

Донателла Версаче відвідала показ Saint Laurent
Донателла Версаче відвідала показ Saint Laurent
фото: Getty Images

Італійська дизайнерка Донателла Версаче також відвідала показ Saint Laurent. Вона обрала для заходу чорну сукню з прозорими руками та мереживом на рукавах.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Гантінгтон-Вайтлі відвідала шоу у довгій чорній прозорій мереживній сукні без верхньої спідньої білизни
Гантінгтон-Вайтлі відвідала шоу у довгій чорній прозорій мереживній сукні без верхньої спідньої білизни
фото: Getty Images

Британська модель і колишня «ангел» Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала шоу у довгій чорній прозорій мереживній сукні без верхньої спідньої білизни. Папараці сфотографували модель, коли вона виходила зі свого готелю перед показом.

Катрін Денев, Франсуа-Анрі Піно та Ізабель Аджані

Катрін Денев, Франсуа-Анрі Піно та Ізабель Аджані на показі Saint Laurent
Катрін Денев, Франсуа-Анрі Піно та Ізабель Аджані на показі Saint Laurent
фото: Getty Images

Французька акторка та модель Катрін Денев теж була гостею показу Saint Laurent. Вона має чималу історію із брендом, адже модний дім шив для неї одяг, також вона є була відомою клієнткою бренду. На показ Денев прийшла у чорному лаковому тренчі, доповнивши свій образ клатчем.

Французький бізнесмен Франсуа-Анрі Піно показався у компанії Катрін Денев. Він очолює французьку групу Kering, до якої входить Saint Laurent. Підприємець відхилився від дрес-коду та вбрався у синій класичний діловий костюм.  Поруч із Піно та Денев сиділа популярна французька акторка Ізабель. Зірка прийшла на показ у чорній лаковій куртці з масивним хутром на комірі. Її образ доповнили чорні сонцезахисні окуляри.

Як розповідав «Главком», У Парижі триває Тиждень моди, серед показів всесвітньовідомих брендів унікальною колекцією публіку вразив модний дім Yves Saint Laurent. Моделі буквально засяяли у золотих сукнях на тлі Ейфелевої вежі. Колекцію представив бельгійський модельєр, а також креативний директор Yves Saint Laurent Ентоні Ваккарелло представив особливу колекцію. 

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Теги: Париж мода стиль фото шоубіз одяг

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