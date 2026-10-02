Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Онука Софії Ротару показалася у яскравому образі на Тижні моди у Парижі (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Софія Євдокименко розповіла про свій образ
фото: кадр із відео

Софія Євдокименко продемонструвала образ від відомого французького бренду  

Онука народної артистки України Софії Ротару, Софія Євдокименко показалася у Франції. Дівчина відвідала один з показів у рамках Тижня моди в Парижі. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар онуки співачки

Софія Євдокименко, також відома як Sofia Еve, відвідала показ французького модного дому Schiaparelli, заснованого Ельзою Скіапареллі у 1927 році. Бренд відомий незвичайним, сюрреалістичним дизайном. Тож на показ Софія Євдокименко прийшла в образі від цього бренду. Вона обрала акцентні прикраси, а саме сережки з портретами, кольє у вигляді людських рук та чорний шкіряний костюм із жакета та спідниці-олівця із оригінальними запанками.

«Це не просто звичайний вівторок. Зараз Тиждень моди, тож я йду на показ Schiaparelli. Мені дуже подобаються деталі. Наприклад, сережки – це маленькі портрети Джакометті, одного з моїх улюблених скульпторів. Як людина, яка любить мистецтво, я просто не могла пройти повз них. Каблучка мені теж дуже подобається», – розповіла модель.

Софія Євдокименко перед показом Schiaparelli
Софія Євдокименко перед показом Schiaparelli
фото: Іnstagram.com/iamsofiaeve


Софія Євдокименко також прокоментувала свою незвичну червону сумку із обʼємними губами. Зʼясувалося, такий дизайн є улюбленим стилем дизайнера та креативного директора дому Schiaparelli Даніеля Розберрі.

«Загалом восени я люблю такі виразні деталі. Особливо зараз. Наприклад, червону сумку або просто червоні акценти. А ця сумка має форму губ, і на ній є відбиток. Це один із головних образів, якими надихається Даніель Розберрі. А взуття насправді дуже зручне, що трапляється вкрай рідко», – сказала дівчина. Зазначимо, Софія Ротару підтримала онуку та вподобала відео із нею.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений The Gloss Channel (@the___gloss)

Напередодні Софія Євдокименко також повторний перегляд колекції Saint Laurent після показу. Вона поділилася кадрами нової колекції модного дому. Головний показ відбувся 29 веренся.

Софія Євдокименко відвідала разом повторний перегляд колекції Saint Laurent
Софія Євдокименко відвідала разом повторний перегляд колекції Saint Laurent
фото: ARTitude/Telegram

«Ентоні Ваккарелло представив колекцію Summer 2027, практично повністю виконану в золотих відтінках. Це не просто ефектний вибір кольору: золото було одним із улюблених кодів Saint Laurent. Він називав його «магічним» і порівнював із кольором сонця, коли воно відбивається на жінці», – зазначила Євдокименко.

6 фото
На весь екран
Софія Євдокименко показала нову колекції Saint Laurent
фото: ARTitude/Telegram

Як писав «Главком», модний дім Yves Saint Laurent підірвав Тиждень моди у Парижі. Бельгійський модельєр, а також креативний директор Yves Saint Laurent Ентоні Ваккарелло представив особливу колекцію. Так він відзначив десять років роботи з брендом. Зокрема, моделі у новій колекції буквально засяяли у золотих сукнях на тлі Ейфелевої вежі. Ба більше, деталі суконь були вкриті сусальним золотом.

Читайте також:

Теги: Софія Ротару онуки мода Париж

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яна Метьолкіна: «Які часи, такий і фешен»
Киянка створила сукню з деталей дрона для Ukrainian Fashion Week (відео)
8 вересня, 10:35
У Парижі туристи стикаються з прохолодним ставленням
Названо найменш гостинні країни та міста для туристів
13 вересня, 07:59
Софія Ротару пригадала про сиуац Таїсією Повалій
Вдова легендарного композитора розповіла, як охорона Повалій затисла Ротару у Палаці «Україна»
18 вересня, 08:20
Ігор Поклад написав для Ніни Матвієнко пісні, що стали хітами
Дружина легендарного композитора розповіла, як Ніна Матвієнко перехопила відомий хіт у Софії Ротару
17 вересня, 11:14
Сергій Григор’єв-Апполонов та Ігор Синяк заспівали українською мовою
«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео)
21 вересня, 14:39
Ігор Синяк та Сергій Григор’єв-Апполонов заспівали пісню, співавтором якої є Руслан Квінта
Російські блогери-артисти переспівали «Одну калину» Ротару. Автор пісні зробив заяву
21 вересня, 16:36
Софія Ротару показала, як виглядала в день свого весілля
Софія Ротару поділилася спогадом до річниці свого весілля (фото)
22 вересня, 14:58
Показ колекції Ентоні Ваккарелло відбувся перед Ейфелевою вежею
Saint Laurent підкорив Париж унікальною колекцією із золота (фото)
30 вересня, 12:53
Зої Салдана та Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонстрували свої образи на показі Saint Laurent
У прозорих сукнях без спіднього. Зірки показалися на Тижні моди у відвертих образах (фото)
30 вересня, 16:58

Шоу-біз

Онука Софії Ротару показалася у яскравому образі на Тижні моди у Парижі (відео)
Онука Софії Ротару показалася у яскравому образі на Тижні моди у Парижі (відео)
Військові нагородили Ірину Федишин особливою відзнакою (відео)
Військові нагородили Ірину Федишин особливою відзнакою (відео)
День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті
День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті
Артисти-воїни привітали побратимів з Днем захисників і захисниць України (фото, відео)
Артисти-воїни привітали побратимів з Днем захисників і захисниць України (фото, відео)
Злата Огнєвіч вберегла юну шанувальницю від російської атаки (фото)
Злата Огнєвіч вберегла юну шанувальницю від російської атаки (фото)
Соломія Вітвіцька зворушливо привітала чоловіка-воїна з Днем захисника України (фото)
Соломія Вітвіцька зворушливо привітала чоловіка-воїна з Днем захисника України (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua