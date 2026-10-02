Онука Софії Ротару показалася у яскравому образі на Тижні моди у Парижі (відео)

Софія Євдокименко продемонструвала образ від відомого французького бренду

Онука народної артистки України Софії Ротару, Софія Євдокименко показалася у Франції. Дівчина відвідала один з показів у рамках Тижня моди в Парижі. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар онуки співачки

Софія Євдокименко, також відома як Sofia Еve, відвідала показ французького модного дому Schiaparelli, заснованого Ельзою Скіапареллі у 1927 році. Бренд відомий незвичайним, сюрреалістичним дизайном. Тож на показ Софія Євдокименко прийшла в образі від цього бренду. Вона обрала акцентні прикраси, а саме сережки з портретами, кольє у вигляді людських рук та чорний шкіряний костюм із жакета та спідниці-олівця із оригінальними запанками.

«Це не просто звичайний вівторок. Зараз Тиждень моди, тож я йду на показ Schiaparelli. Мені дуже подобаються деталі. Наприклад, сережки – це маленькі портрети Джакометті, одного з моїх улюблених скульпторів. Як людина, яка любить мистецтво, я просто не могла пройти повз них. Каблучка мені теж дуже подобається», – розповіла модель.

Софія Євдокименко перед показом Schiaparelli фото: Іnstagram.com/iamsofiaeve



Софія Євдокименко також прокоментувала свою незвичну червону сумку із обʼємними губами. Зʼясувалося, такий дизайн є улюбленим стилем дизайнера та креативного директора дому Schiaparelli Даніеля Розберрі.

«Загалом восени я люблю такі виразні деталі. Особливо зараз. Наприклад, червону сумку або просто червоні акценти. А ця сумка має форму губ, і на ній є відбиток. Це один із головних образів, якими надихається Даніель Розберрі. А взуття насправді дуже зручне, що трапляється вкрай рідко», – сказала дівчина. Зазначимо, Софія Ротару підтримала онуку та вподобала відео із нею.

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Напередодні Софія Євдокименко також повторний перегляд колекції Saint Laurent після показу. Вона поділилася кадрами нової колекції модного дому. Головний показ відбувся 29 веренся.

Софія Євдокименко відвідала разом повторний перегляд колекції Saint Laurent фото: ARTitude/Telegram

«Ентоні Ваккарелло представив колекцію Summer 2027, практично повністю виконану в золотих відтінках. Це не просто ефектний вибір кольору: золото було одним із улюблених кодів Saint Laurent. Він називав його «магічним» і порівнював із кольором сонця, коли воно відбивається на жінці», – зазначила Євдокименко.

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Софія Євдокименко показала нову колекції Saint Laurent фото: ARTitude/Telegram

Як писав «Главком», модний дім Yves Saint Laurent підірвав Тиждень моди у Парижі. Бельгійський модельєр, а також креативний директор Yves Saint Laurent Ентоні Ваккарелло представив особливу колекцію. Так він відзначив десять років роботи з брендом. Зокрема, моделі у новій колекції буквально засяяли у золотих сукнях на тлі Ейфелевої вежі. Ба більше, деталі суконь були вкриті сусальним золотом.