Тиждень моди у Парижі. Дизайнерка Катя Сільченко пройшлася подіумом із голлівудськими зірками

Катя Сільченко ділила подіум із моделлю Кендалл Дженнер та голлівудською акторкою Євою Лонгорією

Українська дизайнерка Катя Сільченко взяла участь у Le Défilé L’Oréal Paris у Парижі. Показ відбувся ввечері на площі Жоффр біля Ейфелевої вежі та відкрив Паризький тиждень моди. Про це пише «Главком» із посиланням на допис українки в Іnstagram.

Для виходу на подіум Катерина Сільченко обрала образ власного бренду – червону мінісукню з відкритими плечима та довгим шлейфом. Українка вийшла на подіум після акторки Єви Лонгорії та Кари Делевінь.

Разом з українською дизайнеркою у показі взяли участь відомі моделі, акторки та амбасадорки L’Oréal Paris. Серед них були Кендалл Дженнер, Гайді Клум, Єва Лонгорія, Віола Девіс, Джейн Фонда, Анді Макдавелл, Кара Делевінь, Сімона Ешлі та Ажа Наомі Кінг. Показ L’Oréal Paris цього року отримав назву «Вирази свою цінність». Він пройшов в рамках Тижня моди у Парижі.

Головною несподіванкою вечора стала поява Селін Діон. Співачка вийшла на подіум наприкінці шоу в довгій чорній сукні та виконала свій хіт I’m Alive. Після виступу до неї приєдналися учасниці показу.

Виступ Діон став несподіваним фіналом Le Défilé. Співачка наразі перебуває в Парижі, де з 12 вересня проводить серію концертів. Нещодавно вона дала свій перший великий концерт після тривалого лікування складної хвороби. Артистка зібрала залу з понад 30 тис. глядачів. Коли зірка вийшла на сцену, то не змогла стримати сліз та звернулася до своїх шанувальників.