Між Дуровим і Францією виник скандал через вибори у Румунії

Дуров зробив заяву щодо виборів у Румунії і кандидата Джордже Сіміона

Дуров стверджує, що навесні очільник французької зовнішньої розвідки Ніколя Лернер особисто просив його «заборонити консервативні голоси» в Румунії

Після того, як МЗС Франції назвало фейком заяву Павла Дурова про втручання у президентські вибори в Румунії, засновник Telegram заявив, що з таким проханням до нього нібито зверталася французька розвідка. Про це пише «Главком» посилаючись на соцмережі Дурова.

Дуров написав, що «заглушити» у месенджері прихильників ультраправого кандидата Сіміона його просив голова французької розвідки Ніколя Лернер цієї весни у паризькому готелі, на що засновник Telegram відповів відмовою.

Раніше Дуров заявив, що напередодні президентських виборів у Румунії отримував прохання «заглушити консервативні голоси» в країні.

У відповідь в МЗС Франції заявили: звинувачення щодо нібито втручання Франції у президентські вибори в Румунії, які поширюються у Telegram та Twitter, є абсолютно безпідставними.

Там опублікували скріншот посту Дурова із позначкою: Fake. «Франція категорично відкидає ці звинувачення та закликає всіх діяти відповідально та поважати румунську демократію», – наголошується в повідомленні.

Як пишуть місцеві ЗМІ, у Румунії нібито було зафіксовано ознаки «російського втручання» під час другого туру президентських виборів. Про це заявив у соцмережі Х представник МЗС країни Андрій Церня.

Представник румунського МЗС стверджує, що нібито було запущено «вірусну кампанію фейкових новин» у месенджері Telegram, покликану вплинути на виборчий процес.

Нагадаємо, у Румунії на президентських виборах підраховано 100% протоколів.

Нікушор Дан набрав на 829 589 голосів більше, ніж Джордже Сіміон.

Нікушор Дан – 53,60%

Джордже Сіміон – 46,40%

55-річний Нікушор Дан – математик за освітою, засновник правоцентристського «Союзу порятунку Румунії» (USR), чинний мер Бухареста.

До слова, очільник праворадикальної партії «Альянс за Союз румунів» Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах та записав відповідне відео.

Зазначимо, Дуров, якого у Франції звинувачують у численних правопорушеннях, пов’язаних з організованою злочинністю, з дозволу влади залишив країну.