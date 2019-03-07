Идрис Эльба заменит Уилла Смита в «Отряде самоубийц 2»



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Идрисс Эльба

Уилл Смит вышел из проекта из-за напряженного рабочего графика

Студия Warner Bros. рассматривает звезду «Лютера» Идриса Эльбу на роль Дэдшота во второй части «Отряда самоубийц», сообщает Variety со ссылкой на свои источники. Как стало известно ранее, Уилл Смит не сможет принять участие в сиквеле из-за напряженного рабочего графика.

Другие подробности не сообщаются. Точный актерский состав предстоящего фильма также неизвестен. Не исключено, что в «Отряде самоубийц 2» к роли Харли Квинн вернется Марго Робби, которая сейчас снимается в сольном фильме про героиню - «Хищных птицах».

Режиссером «Отряда самоубийц 2» станет уволенный из «Стражей галактики» Джеймс Ганн. Картина не будет прямым продолжением первой части, снятой Дэвидом Эйром, а представит новую банду преступников на службе у правительства. Мировая премьера запланирована на 6 августа 2021 года.

Первый фильм, несмотря на негативные отзывы, оказался успешным и собрал в прокате $746 миллионов при бюджете в $175 миллионов.

Джерело: Esquire