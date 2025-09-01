Ігор Кондратюк повідомив про смерть режисера шоу «Караоке на майдані»

Телеведучий опублікував зворушливий пост про Віталія Жданка

В суботу, 30 серпня, після боротьби з важкою хворобою помер режисер, зокрема, телешоу «Караоке на майдані» Віталій Жданко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Ігоря Кондратюка, беззмінного ведучого програми.

«Здається, Віталік прийшов на програму у 2001-му, і працював до останнього випуску. Ми з ним разом на майданчику прожили довгих 18 років! Порядний, веселий, щирий, компанійський, професіонал своєї справи. Це Віталік, якщо я правильно пам'ятаю, придумав аукціон в «Караоке на майдані» - продаж місця учасника в програмі за гроші на участь в другому турі», – написав Ігор Кондратюк.

З того часу аукціон був невід'ємним елемент гри. За словами телеведучого, його колега був завзятим рибалкою. А також знімав і монтував реклами багатьом виробникам і продавцям човнів та всього, що потрібно для риболовлі.

«Саме Віталік домовлявся про човни для полку нацгвардії Херсону від виробника по мінімально можливій ціні, на які ми з вами збирали кошти. А також на двигуни до цих човнів, і про роботи по встановленню», – продовжив телеведучий.

Віталій Жданко активно займався рибалкою фото: Facebook/kondratjukigor

У квітні 2024 року Віталік помітив, що рід час роботи за комп'ютером починає боліти голова. Режисер думав, що це просто перевтома. Проте за пару місяців виявилось, що причина – пухлини в голові.

«Рік боротьби з раком проходив з перемінним успіхом, але фінал виявився фатальним… Вічна і світла пам'ять тобі, наш великий і гучний Віталік… Поплив у вічність (в оригіналі з великої літери. – «Главком») на своєму човні по Дніпру. Мої щирі співчуття дружині Олені та двом донькам», – підсумував Ігор Кондратюк.

Шоу «Караоке на майдані» виходило з 1999 до 2019 року на українському телебаченні. Автор і ведучий – Ігор Кондратюк. Це була музична програма просто неба, де перехожі змагалися у виконанні пісень. Проєкт дав дорогу багатьом знаменитостям, зокрема Віталію Козловському, Тіні Кароль та іншим артистам.

Під час повномасштабної війни програма гастролює різними містами, але не виходить на телебаченні фото: Facebook/kondratjukigor

