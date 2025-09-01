Головна Скотч Шоу-біз
Ігор Кондратюк повідомив про смерть режисера шоу «Караоке на майдані»

Рома Семикін
Рома Семикін
Рік тому митець дізнався від медиків невтішний діагноз
фото: Facebook/kondratjukigor

Телеведучий опублікував зворушливий пост про Віталія Жданка

В суботу, 30 серпня, після боротьби з важкою хворобою помер режисер, зокрема, телешоу «Караоке на майдані» Віталій Жданко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Ігоря Кондратюка, беззмінного ведучого програми.

«Здається, Віталік прийшов на програму у 2001-му, і працював до останнього випуску. Ми з ним разом на майданчику прожили довгих 18 років! Порядний, веселий, щирий, компанійський, професіонал своєї справи. Це Віталік, якщо я правильно пам'ятаю, придумав аукціон в «Караоке на майдані» - продаж місця учасника в програмі за гроші на участь в другому турі», – написав Ігор Кондратюк.

З того часу аукціон був невід'ємним елемент гри. За словами телеведучого, його колега був завзятим рибалкою. А також знімав і монтував реклами багатьом виробникам і продавцям човнів та всього, що потрібно для риболовлі.

«Саме Віталік домовлявся про човни для полку нацгвардії Херсону від виробника по мінімально можливій ціні, на які ми з вами збирали кошти. А також на двигуни до цих човнів, і про роботи по встановленню», – продовжив телеведучий.

Віталій Жданко активно займався рибалкою
фото: Facebook/kondratjukigor

У квітні 2024 року Віталік помітив, що рід час роботи за комп'ютером починає боліти голова. Режисер думав, що це просто перевтома. Проте за пару місяців виявилось, що причина – пухлини в голові.

«Рік боротьби з раком проходив з перемінним успіхом, але фінал виявився фатальним… Вічна і світла пам'ять тобі, наш великий і гучний Віталік… Поплив у вічність (в оригіналі з великої літери. – «Главком») на своєму човні по Дніпру. Мої щирі співчуття дружині Олені та двом донькам», – підсумував Ігор Кондратюк.

Шоу «Караоке на майдані» виходило з 1999 до 2019 року на українському телебаченні. Автор і ведучий – Ігор Кондратюк. Це була музична програма просто неба, де перехожі змагалися у виконанні пісень. Проєкт дав дорогу багатьом знаменитостям, зокрема Віталію Козловському, Тіні Кароль та іншим артистам.

Під час повномасштабної війни програма гастролює різними містами, але не виходить на телебаченні
фото: Facebook/kondratjukigor

Раніше «Главком» розповідав, що у Верховній Раді приспущено прапор на знак пам'яті про Андрія Парубія. Водночас президент США Дональд Трамп відреагував на чутки про свою смерть.

Ігор Кондратюк повідомив про смерть режисера шоу «Караоке на майдані»
