З’їв три пачки локшини: в Єгипті помер 13-річний хлопчик

Підліток помер після того, як з'їв три пачки недовареної локшини швидкого приготування

У Каїрі 13-річний хлопчик помер у своєму будинку після того, як з’їв три пачки локшини швидкого приготування. Поліція, прибувши на місце, не виявила жодних ознак насильницької смерті. Попереднє розслідування показало, що дитина з’їла локшину недовареною, що могло спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям, які й призвели до летального результату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал Alarabiya.

«Підліток знепритомнів у своєму будинку в районі Ель-Марг у Каїрі після вживання популярної індонезійської марки Indomie. Поліція, яка прибула на місце події, виявила його тіло без видимих ​​ознак травм», – йдеться у статті. Хамза з'їв суху локшину невдовзі після повернення з вечірньої молитви та заняття з запам'ятовування Корану.

Зазначається, що прокуратура наказала затримати власника магазину, який продав локшину хлопчику. Продукт був відправлений на експертизу, а тіло дитини – на розтин для встановлення точної причини смерті. Попередні звіти вказують на те, що локшина відповідала стандартам якості, тож ймовірною причиною смерті могло стати вживання надмірної кількості недовареного продукту, що могло спричинити гострі кишкові проблеми або непрохідність.

Локшина швидкого приготування дуже популярна в Єгипті, особливо серед молоді, завдяки низькій ціні та простоті приготування.

Національний інститут харчування Єгипту заявив, що немає наукових доказів, які б безпосередньо пов'язували локшину швидкого приготування зі смертю. В інституті вважають, що такі випадки можуть бути пов'язані з неправильним вживанням або зберіганням продукту.

