Помер Ярослав Євдокимов: суперзірка білоруської естради, який засудив агресію РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Євдокимов відомий широкому загалу насамперед як виконавець хіта «Фантазер»
фото з відкритих джерел

Артист тривалий час боровся з онкологією

У віці 78 років пішов із життя виконавець хіта «Фантазер» Ярослав Євдокимов. Він народився в Україні та відомий своєю принциповою позицією проти РФ. Про це повідомляє «Главком».

Останні роки співак жив в Італії, де боровся з важкою хворобою – раком легенів. Хвороба дала метастази, які посилили перебіг захворювання.

«Сьогодні вранці не стало Ярослава, нашого улюбленого Фантазера! Дякую вам, дорогі глядачі та слухачі, за любов до творчості великого артиста, за увагу та оплески! Дякую, дорогі підписники, за добрі слова та побажання, які дуже підтримували Ярослава і давали силу та віру, що заспівано багато гарних пісень і життя прожите не дарма!» – написала його дружина Ірина Крапивницька у соцмережах.

Євдокимов знайомий широкому загалу насамперед як виконавець хіта «Фантазер», з яким він виступив 1989 року. Серед інших відомих пісень артиста – «За Дунаєм», «Калини кущ» і «Травневий вальс».

Ярослав Євдокимов народився в українському місті Рівне 22 листопада 1946 року. Його батьки були репресовані, з матір'ю він зустрівся тільки коли йому було 10 років. Після служби в армії він закінчив Мінське музичне училище імені М. Глінки і почав кар'єру естрадного співака в Білорусі. До Москви він переїхав у середині 1990-х рр., коли став солістом Мосестради.

Попри те, що народився Ярослав Євдокимов в Україні, становлення його як артиста естради припало на період життя у Білорусі, яку він називав другою Батьківщиною. Саме тут став відомим. Після Білорусі співак жив у Росії.

У 2017 році в одному з інтерв'ю Євдокимов звинуватив російську владу в розв'язанні війни на південному сході України. «Я вважаю, що це трагедія страшна. Я звинувачую в усьому Кремль, Путіна, гоп-компанію кремлівську. Українці їм ніколи цього не пробачать. Вони погубили молоді життя.... За що?... Що, їм Донбас потрібен? Крим потрібен?» – казав він.

Після початку повномасштабного вторгнення концерти артиста в російських містах було скасовано. Євдокимов дистанціювався від РФ.

Нагадаємо, легендарний музикант Оззі Осборн, який страждав на хворобу Паркінсона, помер у віці 76 років. Артист пішов з життя через кілька тижнів після того, як возз'єднався зі своїми колегами по гурту Black Sabbath і відіграв величезний прощальний концерт для шанувальників.

До слова, у США помер оперний співак українського походження Пол Плішка. Йому було 83 роки. Він виконав 1 672 вистави в Метрополітен-опера за 51 рік.

Читайте також:

