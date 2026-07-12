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Білик уперше за довгий час показала молодшого сина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ірина Білик якісно провела час із сином
фото: скріншот із відео

Дев’ятирічний Табріз відвідав із мамою урок гончарства

Відома українська співачка Ірина Білик вперше за довгий час показала свого молодшого сина Табріза, який помітно підріс. У грудні 2026 року хлопчику виповниться 10 років. Як інформує «Главком», у своєму Instagram зіркова мама поділилася відео, де вона із сином на уроці гончарства.

«Що дитина запам’ятає більше: дорогі подарунки чи такі прості моменти, проведені разом?», – запитала Білик у підписі до опублікованого ролика.

Багато користувачів у коментарях погодилися з тим, що найголовніше – це проводити час із дітьми:

«Моменти разом – це найголовніше», «Час, проведений із дітьми, безцінний», «Діти не сприймають подарунки як дорогі чи дешеві, а як бажані, так само й моменти».

Інші користувачі не скупилися на компліменти:

«Який чарівний, милий хлопчик», «У тебе дуже класні діти», «Ірина з такою ніжністю дивиться на сина. Чарівна жінка, талановита людина, любляча матуся», «Такий розумний хлопчик! Мама – красуня! Табріз – наша любов!».

Як відомо, молодший син української співачки Ірини Білик, Табріз, народився у 2015 році. Його батько – російський фотограф і продюсер азербайджанського походження Аслан Ахмадов, з яким Білик перебувала у шлюбі. Хлопчика для співачки виносила сурогатна мати.

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик стала жертвою грабіжників. У своєму Instagram артистка опублікувала фото розбитого скла в машині. Виявилося, що під час концертного туру Європою невідомі обікрали її.

До слова, народна артистка України Ірина Білик помирилася зі своїм ексобранцем, відомим українським хореографом Дмитром Коляденком. За словами артистки, вона зустрілася з Дмитром Коляденком на святі з нагоди хрестин сина співачки Аліни Гросу. Ірина Білик заздалегідь знала, що її колишній теж буде на заході, тож не планувала із ним спілкуватися.

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Теги: Ірина Білик співачка відео дитина

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