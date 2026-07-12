Білик уперше за довгий час показала молодшого сина

Дев’ятирічний Табріз відвідав із мамою урок гончарства

Відома українська співачка Ірина Білик вперше за довгий час показала свого молодшого сина Табріза, який помітно підріс. У грудні 2026 року хлопчику виповниться 10 років. Як інформує «Главком», у своєму Instagram зіркова мама поділилася відео, де вона із сином на уроці гончарства.

«Що дитина запам’ятає більше: дорогі подарунки чи такі прості моменти, проведені разом?», – запитала Білик у підписі до опублікованого ролика.

Багато користувачів у коментарях погодилися з тим, що найголовніше – це проводити час із дітьми:

«Моменти разом – це найголовніше», «Час, проведений із дітьми, безцінний», «Діти не сприймають подарунки як дорогі чи дешеві, а як бажані, так само й моменти».

Інші користувачі не скупилися на компліменти:

«Який чарівний, милий хлопчик», «У тебе дуже класні діти», «Ірина з такою ніжністю дивиться на сина. Чарівна жінка, талановита людина, любляча матуся», «Такий розумний хлопчик! Мама – красуня! Табріз – наша любов!».

Як відомо, молодший син української співачки Ірини Білик, Табріз, народився у 2015 році. Його батько – російський фотограф і продюсер азербайджанського походження Аслан Ахмадов, з яким Білик перебувала у шлюбі. Хлопчика для співачки виносила сурогатна мати.

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик стала жертвою грабіжників. У своєму Instagram артистка опублікувала фото розбитого скла в машині. Виявилося, що під час концертного туру Європою невідомі обікрали її.

До слова, народна артистка України Ірина Білик помирилася зі своїм ексобранцем, відомим українським хореографом Дмитром Коляденком. За словами артистки, вона зустрілася з Дмитром Коляденком на святі з нагоди хрестин сина співачки Аліни Гросу. Ірина Білик заздалегідь знала, що її колишній теж буде на заході, тож не планувала із ним спілкуватися.