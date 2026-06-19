Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Що робити?» Ірина Білик загубила багаж в аеропорту Осло та звернулася до фанатів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ірина Білик прилетіла до Норвегії
фото: Ірина Білик/Facebook

Українці підтримали Ірину Білик, яка зіштовхнулася з проблемами за кордоном  

Народна артистка України Ірина Білик загубила свою валізу в аеропорту Осло. Співачка залишилася без сценічного одягу напередодні виступу. Деталями ситуації зірка поділилася у своєму блозі у Facebook, розповідає «Главком». 

Ірина Білик прилетіла в Осло (Норвегія) на дитячий благодійний фестиваль. Однак після прибуття вона не знайшла свого багажу. Річ у тім, що співачка привезла із собою одяг, у якому мала виступати на заході.

У відео Білик розповіла, що має надію на те, що багаж усе ж знайдеться. Про це їй також повідомили працівники аеропорту. На кадрах можна побачити, як співачка сидить в аеропорту та показує порожню багажну карусель, де мала би бути її валіза.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Привіт, приїхала в Осло, а багажу немає. Завтра виступ, а в чому я буду, я не знаю. Чекаю. Сказали: «Може, ще з’явиться». Цікаво…», – сказала Ірина Білик у відео.

Однак головною проблемою виявилася втрата саме концертних костюмів. Тож із питанням артистка звернулася до шанувальників. «Тепер питання: що одягати і що взагалі робити, коли часу майже немає? Рятуйте ідеями», – йдеться у дописі.

У коментарях українці підтримали співачку та зауважили, що вона гарна у будь-якому одязі:

  • «Доброго вечора, в будь-якому образі, в якому вам зручно!»
  • «Іра, Ви прикольна в любому одязі, які проблеми?»
  • «Ну, було б про що турбуватися. Красива у всіх нарядах. Чудово!»
  • «Ірочко, Ви чарівна в будь-якому одязі! Чекаємо на Ваш виступ».

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик стала жертвою грабіжників. У своєму Instagram артистка опублікувала фото розбитого скла в машині. Виявилося, що під час концертного туру Європою невідомі обікрали її.

До слова, народна артистка України Ірина Білик помирилася зі своїм ексобранцем, відомим українським хореографом Дмитром Коляденком. За словами артистки, вона зустрілася з Дмитром Коляденком на святі з нагоди хрестин сина співачки Аліни Гросу. Ірина Білик заздалегідь знала, що її колишній теж буде на заході, тож не планувала із ним спілкуватися.

Читайте також:

Теги: Норвегія аеропорт Ірина Білик співачка концерт одяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Здоров'я ніжок з дитинства: На що звернути увагу, купуючи Дитяче взуття
Здоров'я ніжок з дитинства: На що звернути увагу, купуючи Дитяче взуття Реклама
9 червня, 21:31
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 травня
22 травня, 14:03
Українка з Дніпра назвала недоліки життя у Норвегії
Українка з Дніпра назвала недоліки життя у Норвегії
25 травня, 15:47
Ольга Цибульська назвала ціни своїх гонорарів
«Ніхто не погоджується». Ольга Цибульська вразила ціною гонорару за ведення весілля
3 червня, 20:47
Jerry Heil вперше показала нову пісню під час сольного концерту у Палаці Спорту
Такою її ще не бачили. Jerry Heil представила нову пісню, яка завірусилася ще до прем'єри
5 червня, 08:19
Ігор Курилів був директором концертних програм Софії Ротару у 1995-2016 рр.
«Все, до побачення!» Колишній концертний директор Ротару розказав, чому попрощався зі співачкою
8 червня, 17:18
Російські військові поблизу Кремля в центрі Москви, 15 травня 2026 року
Москва вперше за 23 роки скасувала святковий концерт до дня Росії на Червоній площі
11 червня, 14:55
Син кронпринцеси Норвегі Маріус Борг Гойбі не має королівських титулів
Син кронпринцеси Норвегії потрапив за ґрати, отримавши 40 обвинувачень: подробиці
15 червня, 18:38
На початку червня лікарі повідомляли про різке погіршення її стану
Кронпринцеса Норвегії перенесла трансплантацію легень
17 червня, 12:58

Шоу-біз

«Що робити?» Ірина Білик загубила багаж в аеропорту Осло та звернулася до фанатів
«Що робити?» Ірина Білик загубила багаж в аеропорту Осло та звернулася до фанатів
У віці 35 років померла акторка фільму жахів «Дзвінок»: причина смерті
У віці 35 років померла акторка фільму жахів «Дзвінок»: причина смерті
Анджеліна Джолі зізналася, як діти допомогли їй оговтатися після розлучення з Бредом Піттом
Анджеліна Джолі зізналася, як діти допомогли їй оговтатися після розлучення з Бредом Піттом
«Страшний час». Ольга Сумська пригадала удар по Лук’янівці та розповіла про життя в Києві
«Страшний час». Ольга Сумська пригадала удар по Лук’янівці та розповіла про життя в Києві
Гурт Metallica, який підтримував Україну, заявив про співпрацю з путіністами
Гурт Metallica, який підтримував Україну, заявив про співпрацю з путіністами
Головний мультфільм року: все, що треба знати про «Історію іграшок 5». Кінопрем'єри тижня
Головний мультфільм року: все, що треба знати про «Історію іграшок 5». Кінопрем'єри тижня

Новини

Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
17 червня, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
17 червня, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
17 червня, 09:10

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua