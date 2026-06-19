«Що робити?» Ірина Білик загубила багаж в аеропорту Осло та звернулася до фанатів
Українці підтримали Ірину Білик, яка зіштовхнулася з проблемами за кордоном
Народна артистка України Ірина Білик загубила свою валізу в аеропорту Осло. Співачка залишилася без сценічного одягу напередодні виступу. Деталями ситуації зірка поділилася у своєму блозі у Facebook, розповідає «Главком».
Ірина Білик прилетіла в Осло (Норвегія) на дитячий благодійний фестиваль. Однак після прибуття вона не знайшла свого багажу. Річ у тім, що співачка привезла із собою одяг, у якому мала виступати на заході.
У відео Білик розповіла, що має надію на те, що багаж усе ж знайдеться. Про це їй також повідомили працівники аеропорту. На кадрах можна побачити, як співачка сидить в аеропорту та показує порожню багажну карусель, де мала би бути її валіза.
«Привіт, приїхала в Осло, а багажу немає. Завтра виступ, а в чому я буду, я не знаю. Чекаю. Сказали: «Може, ще з’явиться». Цікаво…», – сказала Ірина Білик у відео.
Однак головною проблемою виявилася втрата саме концертних костюмів. Тож із питанням артистка звернулася до шанувальників. «Тепер питання: що одягати і що взагалі робити, коли часу майже немає? Рятуйте ідеями», – йдеться у дописі.
У коментарях українці підтримали співачку та зауважили, що вона гарна у будь-якому одязі:
- «Доброго вечора, в будь-якому образі, в якому вам зручно!»
- «Іра, Ви прикольна в любому одязі, які проблеми?»
- «Ну, було б про що турбуватися. Красива у всіх нарядах. Чудово!»
- «Ірочко, Ви чарівна в будь-якому одязі! Чекаємо на Ваш виступ».
Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик стала жертвою грабіжників. У своєму Instagram артистка опублікувала фото розбитого скла в машині. Виявилося, що під час концертного туру Європою невідомі обікрали її.
До слова, народна артистка України Ірина Білик помирилася зі своїм ексобранцем, відомим українським хореографом Дмитром Коляденком. За словами артистки, вона зустрілася з Дмитром Коляденком на святі з нагоди хрестин сина співачки Аліни Гросу. Ірина Білик заздалегідь знала, що її колишній теж буде на заході, тож не планувала із ним спілкуватися.
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