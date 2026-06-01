Ірина Білик та Дмитро Коляденко в обіймах примирилися просто на сцені (відео)

Шанувальники Ірини Білик та Дмитра Коляденка припустили, що зірки знову разом

Український хореограф Дмитро Коляденко та народна артистка Ірина Білик заявили про примирення після сварки. Артисти публічно заявили про налагодження стосунків та обійнялися на сцені. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Дмитра Коляденка в Іnstagram.

Дмитро Коляденко опублікував допис із концерту, де Ірина Білик виконувала свою пісню «Запам'ятай». Наприкінці виступу Дмитро Коляденко обійняв свою ексобраницю та навіть підняв її, взявши на руки.

Свій допис артист доповнив текстом, натякнувши, що він та Ірина Білик помирилися. «Нарешті! Мир!» – написав хореограф.

Шанувальники артистів були раді такій новині та ділилися своїми емоціями й думками у коментарях. Деякі користувачі зізналися, що вони чекали на примирення зірок, тож тепер радіють їхньому «возз'єднанню». Разом із цим, дехто з коментаторів припустив, що Білик та Коляденко знову разом, як пара:

«Ну нарешті! Зачекалась я вашого примирення, обожнюю обох, ви створені бути разом!»

фото: скриншот Instagram

«Якщо це правда, то я рада дуже за вас, двоє прекрасних творчих людей».

«Слава Богу. Радію що, ви разом».

«Ви неймовірні».

«Молодці».

«Я люблю коли ви разом».

«Ну тепер Дмитро дивіться не відпускайте Ірину».

До слова, раніше Ірина Білик та Дмитро Коляденко перебували у сварці. Артисти не спілкувалися через низку образ один до одного. Зокрема, пара розійшлася у 2006 році.

Нагадаємо, Дмитро Коляденко зізнався, що в його житті були дві «рокові» жінки – ексдружина Олена Коляденко та Ірина Білик. Коляденко зазначив, що після розриву з Білик не зміг побудувати стосунки ні з ким іншим.

Також повідомлялося, стосунки Ірини Білик і Дмитра Коляденка розпочалися у 2001 році й були повні драм і пристрасті. Коляденко неодноразово пропонував співачці заміжжя, але вона не поспішала. У 2006 році вони розійшлися, і Коляденко, ображений, продав її оголені фото та критикував у пресі. Згодом вони помирилися і підтримували дружні стосунки.