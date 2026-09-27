Під час пологів із Соломією Вітвіцькою поруч був її чоловік, військовий Олексій Ситайло

Ведуча розсекретила зріст і вагу малюка

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька показала нові фото з новонародженим сином. Знаменитість 26 вересня вперше стала мамою. В одному із приватних пологових Києва зірка народила сина та поступово ділиться подробицями своїх пологів. Зокрема, Соломія Вітвіцька показала в Instagram нові фото з малюком, інформує «Главком».

Ведуча показала крихітні ніжки сина, а також поділилася світлиною, на якій він у боді. Щоправда, малюку ще необхідно підрости, оскільки вбрання для нього завелике.

Соломія Вітвіцька поки не розкриває, як назвала малюка. Натомість ведуча розсекретила, що хлопчик з’явився на світ о 14:45.

Він народився з вагою в 4020 грамів та зі зростом 58 сантиметрів.

Нагадаємо, 45-річна телеведуча Соломія Вітвіцька у квітні повідомила про вагітність. Цією новиною майбутня мама поділилася зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина.

Пізніше телеведуча натрапила на хейт під своїми дописами про вагітність у 46 років. Тож зірка прокоментувала негативні коментарі та стала на захист жінок.