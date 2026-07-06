Ірина Білик оголосила себе завидною нареченою (відео)

Ірина Білик порадила рибалкам свою фірмову заговорку

Народна артистка України Ірина Білик показалася у незвичайному образі. Співачка поділилася кадрами з відпочинку на риболовлі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки у Facebook.

У кадрі Ірина Білик з'явилася з вудкою в руках та у яскравому рожевому костюмі. У відео співачка звернулася до чоловіків, назвавшись завидною нареченою, яка може не лише сходити на риболовлю, але й написати «незрівнянні хіти».

Ірина Білик продемонструвала свої вміння у риболовлі фото: Ірина Білик/Facebook

«Хлопці, кому потрібна дружина, яка буде зранку йти на риболовлю, а приходити о 12 ночі з уловом? Так що всі дзвоніть, кому треба така, це я. А на вихідних ще поїде десь поспіває. І у вас буде купа вільного часу. І це була не реклама», – сказала співачка.

Також Ірина Білик поділилася з рибалками своєю фірмовою заговоркою, щоб риба краще ловилася. На кадрах також можна побачити, як артистка рибалить та згодом демонструє свій улов.

«Так що я вмію писати не лише незрівнянні хіти, але й продаю вам свою фірмову заговорку: «Чаклуй, баба, чаклуй, дід, ловись, рибко, на обід". Я не знаю, хто де, але королева риболовлі – це я», – сказала виконавиця.

Ірина Білик показала свій улов фото: Ірина Білик/Facebook

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик загубила свою валізу в аеропорту. Зірка прилетіла в Осло (Норвегія) на дитячий благодійний фестиваль. Однак після прибуття вона не знайшла свого багажу. Річ у тім, що співачка привезла із собою одяг, у якому мала виступати на заході.