Ирина Билык и Дима Коляденко стали продавцами на рынке

Чтобы елки продавались хорошо, после первой выручки Коляденко провел специальный ритуал на привлечение денег

Народная артистка Украины Ирина Билык и шоумен Дима Коляденко сменили профессию и стали продавцами елок на столичном рынке! Только представьте себе удивление покупателей, когда новогоднее дерево им помогали выбирать звезды. Но в канун Дня святого Николая возможны любые сюрпризы и чудеса. Артисты приняли участие в уникальном эксперименте в рамках традиционного праздничного марафона телеканала «Интер».

К продаже елок Билык и Коляденко подошли творчески. Первым делом выбрали название своей новогодней лавки – «Ялинки від Іринки та Дмитрика». И начали зазывать клиентов – песнями, танцами, частушками. Более того, чтобы елки продавались хорошо, после первой выручки Дима провел специальный ритуал на привлечение денег.

Конечно же, появление артистов на столичном рынке вызвало настоящий ажиотаж! Скоро торговая палатка превратилась в фотостудию, ведь каждый хотел сделать селфи с кумирами. Дети с удовольствием рассказывали Ире и Диме новогодние стихи. А продавцы овощной лавки подарили любимым звездам… мешок картошки и вязку белых грибов. Конечно же, в ответ на такую щедрость артисты вручили им пушистую новогоднюю елочку.

«Мне очень понравился эксперимент, – признается Ирина Билык. – Я думала, кем бы я могла стать, если бы не была певицей. Я могла бы работать или учительницей, или продавцом. Давно мечтала принять участие в проекте, где могла быть не артисткой, а обычным человеком. И когда мне предложили поучаствовать в эксперименте для телемарафона канала «Интер», я была счастлива! То, что происходило на рынке, – не передать словами. Люди подходили, радовались. Мы с Димой сами радовались, придумывали какие-то шутки и много смеялись. Было очень весело!»

«В канун Дня святого Николая мы с Ирой не только продавали, но и пели, танцевали и дарили людям хорошее настроение, – добавляет Дима Коляденко. – Скоро же Новый год и Рождество Христово – хотелось бы пожелать всем людям в Украине прекрасного 2021 года!»