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    Шоу-биз

    Дети и актер из гей-порно. Новое видео Ирины Билык спровоцировало скандал

    • Розсилка
    Актер Андрей Уткин и певица Ирина Билык - Дети и актер из гей-порно. Новое видео Ирины Билык спровоцировало скандал
    Актер Андрей Уткин и певица Ирина Билык

    Ирина Билык, которую считают иконой ЛГБТ-сообщества, сняла в своем клипе парня из американских фильмов для взрослых

    В новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube.  

    Блогер уточняет, что Андрей Уткин снимался в гей-порно производства известной студии Lucas Entertainment под псевдонимом Roman Berman.  

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    Дети и актер из гей-порно. Новое видео Ирины Билык спровоцировало скандал
    Андрей Уткин в клипе Ирины Билык
    Дети и актер из гей-порно. Новое видео Ирины Билык спровоцировало скандал
    Дети и актер из гей-порно. Новое видео Ирины Билык спровоцировало скандал
    Дети и актер из гей-порно. Новое видео Ирины Билык спровоцировало скандал

    Блогер негодует и не понимает, как можно приглашать актера со спорной репутацией в клип о любви на роль мужа в счастливом гетеросексуальном браке. По словам BespaLov, это факап команды Ирины Билык.

    «Когда Ира Билык в клипе о гетеросексуальных отношениях, чувствах, любви, семье приглашает играть украинского актера, который снимается в американском гей-порно — это имеет высокие репутационные риски. Это несколько неуместно», — считает BespaLov.

    К слову, хоть роль в клипе Ирины Билык далека от привычного амплуа Андрея Уткина, актер все же доволен проделанной работой и даже гордится причастием к созданию видео поп-дивы.


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    Напомним, в день премьеры клипа Ирина призналась, что во время съемок клипа она сомневалась в том, что платье подойдет, и переживала, что будет похожа в нем на «большой пудинг или воздушный шар».

    «Герман (Ненов - режиссер клипа) успокоил меня, пообещал отличный результат. И не соврал — я очень нравлюсь себе в кадре. Платье сохранила, планирую появиться в нем на сцене или на каком-то большом празднике. Оно такое… С доброй аурой! А самое классное, что на съемках практически все время подол платья за мной носило два стилиста и я действительно почувствовала себя маленькой девочкой, настоящей Принцессой», — рассказала Билык.

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    Теги: знаменитости украинский актер самые сексуальные актер шоу-бизнес время Ирина Билык
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