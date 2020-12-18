Для пышек и худышек: девушки показали идеальный купальник для любой фигуры (фото)

Пользовательницы Instagram начали массово сниматься в описанной вещи

В ассортименте масс-маркетового бренда появился купальник, который покупательницы сочли недорогим и подходящим для любого типа фигуры. На фотографии девушек и комментарии пользователей в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о бикини австралийской марки стоимостью $30, который представлен в различных цветах. Отмечается, что верх такого комплекта поддерживают грудь любого размера с помощью толстых бретелей и косточки, проходящей под бюстом. В то же время дизайн плавок визуально делает талию стройнее, а ноги — длиннее.

Пользовательницы Instagram начали массово сниматься в описанной вещи, которая, по их словам, идеально сидит на теле. Например, блогер и активистка бодипозитива Акайри Роуз (Akayrii Rose) попозировала в упомянутом купальнике на фоне растений и заявила, что не может описать словами свою любовь к комплекту. Похожий снимок появился в соцсетях у модного блогера Эмили Венц (Emily Venz).

В свою очередь австралийская модель Скай Муди (Skye Moody) поделилась на своей странице пляжным фото, на котором она запечатлена в таком же бикини. При этом в подписи к публикации она упомянула, что готова носить его все лето.

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.