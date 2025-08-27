Головна Країна Наука та освіта
Міністерство освіти повідомило, скільки вступників на магістратуру пройшли на бюджет

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Міністерство освіти повідомило, скільки вступників на магістратуру пройшли на бюджет
Для зарахування потрібно до 30 серпня укласти договір про навчання з вишем
фото: Київська ОВА

Рекомендації до зарахування на бюджет надійшли в електронні кабінети вступників

31 211 вступників на магістратуру отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки.

Рекомендації надійшли в електронні кабінети та відображаються на сайті. Якщо вступник отримав рекомендацію, то статус однієї із заяв змінився на «Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням».

«Важливо: на бюджет надається тільки одна рекомендація за однією заявою. Тобто, якщо певна заява вже має такий статус, то в інших заявах він не з'явиться. Вступнику треба або виконати вимоги за цією заявою, або чекати рекомендацій на контракт», – йдеться в заяві.

Для зарахування потрібно до 18:00 30 серпня підтвердити вибір місця навчання, виконати вимоги до зарахування, а також укласти договір про навчання. Підтвердити вибір місця навчання можна онлайн або ж в закладі освіти. Після зарахування статус заяви зміниться на «Включено до наказу» (до 1 вересня).

«Якщо вступник вчасно не виконає вимоги до зарахування, то рекомендацію на бюджет буде скасовано, а заяву допущено до конкурсу на контракт. Тож цього року вступ буде можливий тільки на контракт. Рекомендації на контракт надаватимуть з 1 вересня», – зазначає пресслужба відомства.

Як повідомлялося, 8 серпня розпочалося подання заяв для вступу до магістратури на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра. 

Нагадаємо, під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів знову стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія».

До слова, за даними Міністерства освіти і науки результати цьогорічного Національного мультипредметного тесту (НМТ) засвідчили рекордну кількість учасників, але також виявили серйозні проблеми з рівнем знань з математики. Зокрема майже 12% учасників не змогли набрати мінімальний бал з математики.

Міністерство освіти повідомило, скільки вступників на магістратуру пройшли на бюджет
Міністерство освіти повідомило, скільки вступників на магістратуру пройшли на бюджет
