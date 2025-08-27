Міністерство освіти повідомило, скільки вступників на магістратуру пройшли на бюджет

Для зарахування потрібно до 30 серпня укласти договір про навчання з вишем

Рекомендації до зарахування на бюджет надійшли в електронні кабінети вступників

31 211 вступників на магістратуру отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки.

Рекомендації надійшли в електронні кабінети та відображаються на сайті. Якщо вступник отримав рекомендацію, то статус однієї із заяв змінився на «Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням».

«Важливо: на бюджет надається тільки одна рекомендація за однією заявою. Тобто, якщо певна заява вже має такий статус, то в інших заявах він не з'явиться. Вступнику треба або виконати вимоги за цією заявою, або чекати рекомендацій на контракт», – йдеться в заяві.

Для зарахування потрібно до 18:00 30 серпня підтвердити вибір місця навчання, виконати вимоги до зарахування, а також укласти договір про навчання. Підтвердити вибір місця навчання можна онлайн або ж в закладі освіти. Після зарахування статус заяви зміниться на «Включено до наказу» (до 1 вересня).

«Якщо вступник вчасно не виконає вимоги до зарахування, то рекомендацію на бюджет буде скасовано, а заяву допущено до конкурсу на контракт. Тож цього року вступ буде можливий тільки на контракт. Рекомендації на контракт надаватимуть з 1 вересня», – зазначає пресслужба відомства.

Як повідомлялося, 8 серпня розпочалося подання заяв для вступу до магістратури на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра.

Нагадаємо, під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів знову стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія».

До слова, за даними Міністерства освіти і науки результати цьогорічного Національного мультипредметного тесту (НМТ) засвідчили рекордну кількість учасників, але також виявили серйозні проблеми з рівнем знань з математики. Зокрема майже 12% учасників не змогли набрати мінімальний бал з математики.