З 1 вересня уряд припинить фінансування деяких шкіл

За даними МОН, на освіту одного учня із села держава в середньому на рік витрачає 30,4 тис. грн, а в місті – 24,4 тис. грн

З 1 вересня уряд не фінансуватиме школи з менш ніж 45 учнями. Подальшу долю таких закладів мають визначати місцеві громади – або закривати, або утримувати за власний кошт. Про це повідомило Міністерство освіти й науки у відповідь на запит hromadske, передає «Главком».

З 1 вересня 2025 року не фінансуватимуть коштом освітньої субвенції школи (крім закладів початкової освіти), із кількістю учнів менш як 45, а з 1 вересня 2026 року – менш як 60. Інформації про кількість таких закладів наразі ще немає. Міносвіти наголошує, що вона буде після подання статистичної звітності станом на новий 2025-2026 навчальний рік.

За даними МОН, на освіту одного учня із села держава в середньому на рік витрачає 30,4 тис. грн, а в місті – 24,4 тис. грн. У деяких селах вартість навчання одного учня сягає понад 51 тис. грн. Це повʼязано з потребою утримувати й виплачувати зарплату працівникам великої кількості шкіл, у яких навчається мало учнів.

Рішення про реорганізацію, закриття чи зміну типу школи ухвалюють місцеві ради. Вони можуть або організувати підвезення учнів до більшої школи, або фінансувати роботу вчителів малих закладів із місцевого бюджету.

Нагадаємо, сім’ї з дітьми, які йдуть до першого класу, можуть отримати фінансову підтримку на підготовку до школи в межах державної допомоги «Пакунок школяра».

Як повідомлялося, з вересня школярі з 4 по 11 клас вчитимуть, як економно користуватися ресурсами та заощаджувати енергію у повсякденному житті. Це відбуватиметься у межах проєкту «Уроки енергоефективності».

До слова, Державна аудиторська служба України провела перевірку бюджетної програми з модернізації закладів професійно-технічної освіти, яка фінансується коштом Ukraine Facility. Аудитори виявили, що із 88 запланованих навчально-практичних центрів у 2024 році фактично запрацювали лише шість. На реалізацію цієї програми було спрямовано 549 млн грн.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову, яка визначає дату початку та закінчення навчального року в закладах загальної середньої освіти України. У документі зазначено, що 2025/2026 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року.