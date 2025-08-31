Кількість першокласників в окупованому Севастополі різко знизилася

Зменшення кількості першокласників свідчить про депопуляційні процеси на півострові

В анексованому Криму спостерігається значне зменшення кількості дітей, які вступають до перших класів. У Севастополі, за даними Центру Національного Спротиву, станом на 25 серпня до шкіл записалися лише 4211 учнів. Про це повідомляє «Главком».

Для порівняння, у 2022 році кількість першокласників становила 6220, у 2023-му – 6105, а у 2024-му – близько 5000. Таким чином, за останні три роки кількість дітей, які йдуть до першого класу, зменшилася майже на третину.

За словами експертів ЦНС, ця тенденція свідчить про депопуляційні процеси на півострові, а також про те, що родини не бачать майбутнього для своїх дітей в умовах окупації.

Нагадаємо, у шести населених пунктах Бахчисарайського району тимчасово окупованого Криму висохли свердловини, тож воду мешканцям наразі привозять. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окупаційну голову районної адміністрації Анжеліку Ястребову.

Проблема торкнулася Трудолюбівки, Глибокого Яру, Малого Садового, Великого Садового, Сирені та Куйбишевого. У цих населених пунктах організовано підвіз води.

Обмеження подачі є і в селі Казанки. Там через аварію на мережах воду подають за графіком.

До слова, в тимчасово окупованому Криму влада заявила про ймовірне відключення мобільного інтернету «на тривалий період». Про це повідомили у Міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв’язку півострова, передає «Главком» з посиланням на телеграм-канал губернатора Севастополя Михайла Развожаєва.

У відомстві пояснили, що обмеження можуть запровадити «з метою протидії ворожим атакам та забезпечення безпеки громадян», але не уточнили, скільки саме триватиме цей період.

Развожаєв заявив, що тимчасові відрізки обмеження мобільного інтернету можуть збільшуватися, і його відсутність може затягнутися на невизначений час. За словами чиновника, місцеві мешканці «вже давно звикли» до подібних відключень під час атак безпілотників.