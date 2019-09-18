Как кукла: 18-летняя красавица-дочь Джуда Лоу похвасталась стройным телом на вечеринке



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Айрис Лоу Фото: instagram.com/lirisaw/

О первом серьезном романе дочери Джуда Лоу стало известно в прошлом году

18-летняя дочь Джуда Лоу в платье в стиле baby doll посетила модную вечеринку в Лондоне. Айрис Лоу в кукольном образе сопровождал 21-летний возлюбленный Джиррел Робертс. Юную модель и модного оператора уже называет главной парой среди золотой молодежи Лондона.

Айрис выглядела сногсшибательно в белоснежном платье в стиле baby doll из коллекции бренда весна-лето-2020, которую представили несколько дней назад. Сходство с куклой добавил необычный макияж – Айрис нанесла ресницы под глазами и накрасила пухлые губы нежной розовой помадой.

У популярного актера сохранились близкие доверительные отношения с Айрис. Они много времени проводят вместе. Для девушки важно мнение отца. Джуд Лоу не стал возражать против ее отношений с Джиррелом.

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