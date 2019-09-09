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    Шоу-биз

    Камалия показала, как отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек

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    <p>Камалия с детьми</p> <p>instagram.com/kamaliyaofficial/</p> - Камалия показала, как отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек

    Камалия с детьми

    instagram.com/kamaliyaofficial/

    Звезда порадовала поклонников семейными фото

    Жена миллиардера Мохаммада Захура, певица Камалия показала трогательные снимки с празднования дня рождения детей. В своем Инстаграме певица запостила много снимков с праздника Арабеллы и Мирабеллы.

    Судя по фото, 6-летие девочки отмечали в Одессе. Дочери Камалии развлекались в бассейне с дельфинами в сопровождении аниматоров.

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    Камалия показала, как отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек
    Камалия показала, как отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек
    Камалия показала, как отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек
    Камалия показала, как отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек
    Камалия показала, как отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек
    Камалия показала, как отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек
    Камалия показала, как отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек
    Камалия показала, как отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек
    Камалия показала, как отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек
    Камалия показала, как отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек
    instagram.com/kamaliyaofficial/

    «Праздник удался! Принцессы довольны. А мы за них очень рады дай бог им счастья!», - подписала семейные фотографии артистка.

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    дети звезд Камалия певица
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