Камалия показала, как отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек
Камалия с детьми
instagram.com/kamaliyaofficial/
Звезда порадовала поклонников семейными фото
Жена миллиардера Мохаммада Захура, певица Камалия показала трогательные снимки с празднования дня рождения детей. В своем Инстаграме певица запостила много снимков с праздника Арабеллы и Мирабеллы.
Судя по фото, 6-летие девочки отмечали в Одессе. Дочери Камалии развлекались в бассейне с дельфинами в сопровождении аниматоров.
instagram.com/kamaliyaofficial/
«Праздник удался! Принцессы довольны. А мы за них очень рады дай бог им счастья!», - подписала семейные фотографии артистка.