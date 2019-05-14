Каменских впервые прокомментировала свадьбу с Потапом: «Я – сладкое, запретное яблочко»



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instagram / kamenskux/

Реакция певицы лишь сильнее запутала фанов

Последние 10 лет в украинском шоу-бизнесе тема любовных отношений между Потапом Настей Каменских остается одной из самых обсуждаемых. На днях появилась очередная «стопроцентная» информация о женитьбе продюсера и его подопечной.

Прокомментировать эту информация решила сама Каменских для издания Clutch.

Реакция звезды на слухи о свадьбе только сильнее запутало фанов: певица не опровергла информацию, однако и не подтвердила ее.

Как отмечает Каменских, она не удивляется, что пресса проявляет к ее личной жизни такой сильный интерес. Но она призналась, что не намерен выставлять частные моменты на всеобщее обозрение.

«Я популярна именно тем, что никому ничего не показываю. Знаете, запретный плод - очень сладкий. Я, собственно, и является этим сладким запретным яблочком. Когда буду готова и захочу что-нибудь сказать, рассказать, я обязательно это сделаю. А сейчас я оберегаю свое», - сообщила певица.