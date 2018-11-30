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    Шоу-биз

    Карди Би надела пальто, напечатанное на 3D-принтере и стала элегантной леди

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    Карди Би - Карди Би надела пальто, напечатанное на 3D-принтере и стала элегантной леди
    Карди Би

    Певица известна скандальным поведением и крайне эпатажными образами

    Певица Карди Би опубликовала в своем инстаграме фото в желтом клетчатом приталенном пальто Balenciaga из коллекции осень/зима — 2018, сапогах в тон и с сумкой Birkin мятного оттенка в руках. Центральным элементом стильной композиции стало пальто, поскольку эго основа печатается на 3D-принтере, а затем на нее накладывается цельный кусок ткани..

    Карди Би известна не только своими музыкальными треками, но и скандальным поведением и крайне эпатажными образами. 26-летняя певица любит впечатлять публику, появляясь на красных дорожках в платьях с вызывающим декольте, размещать в Инстаграме видео с пятничных тверк-вечеринок и провоцировать подписчиков полуобнаженными фото.

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    Карди Би надела пальто, напечатанное на 3D-принтере и стала элегантной леди
    Карди Би надела пальто, напечатанное на 3D-принтере и стала элегантной леди
    Карди Би надела пальто, напечатанное на 3D-принтере и стала элегантной леди
    Карди Би надела пальто, напечатанное на 3D-принтере и стала элегантной леди
    Карди Би надела пальто, напечатанное на 3D-принтере и стала элегантной леди
    Карди Би надела пальто, напечатанное на 3D-принтере и стала элегантной леди
    Карди Би надела пальто, напечатанное на 3D-принтере и стала элегантной леди
    Карди Би надела пальто, напечатанное на 3D-принтере и стала элегантной леди

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