Карди Би надела пальто, напечатанное на 3D-принтере и стала элегантной леди



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Карди Би

Певица известна скандальным поведением и крайне эпатажными образами

Певица Карди Би опубликовала в своем инстаграме фото в желтом клетчатом приталенном пальто Balenciaga из коллекции осень/зима — 2018, сапогах в тон и с сумкой Birkin мятного оттенка в руках. Центральным элементом стильной композиции стало пальто, поскольку эго основа печатается на 3D-принтере, а затем на нее накладывается цельный кусок ткани..

Карди Би известна не только своими музыкальными треками, но и скандальным поведением и крайне эпатажными образами. 26-летняя певица любит впечатлять публику, появляясь на красных дорожках в платьях с вызывающим декольте, размещать в Инстаграме видео с пятничных тверк-вечеринок и провоцировать подписчиков полуобнаженными фото.

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