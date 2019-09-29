Кайли Дженнер приняла опасную позу в дерзком комбинезоне со смелыми разрезами



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Инстадива принимала эффектные позы в комбинезоне цвета клубничной жвачки

22-летняя Кайли Дженнер порадовала поклонников «горячей» фотосессией. Самая молодая миллиардерша примерила провокационный образ. Она надела комбинезон причудливого кроя с разрезами. Наряд на одно плечо с глубоким декольте выгодно выделил все прелести молодой мамы.

Инстадива принимала эффектные позы в комбинезоне цвета клубничной жвачки. Она соблазнительно приседала на пол и сексуально придерживала свою грудь.

Недавно Кайли Дженнер экстренно госпитализировали в связи с обострением заболевания. Ранее она создала сильную конкуренцию Ким Кардашьян. Брюнетка вышла в свет в экстремально коротком платье.