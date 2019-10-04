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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом

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    <p>Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом

    Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью

    instagram.com/kyliejenner/

    В прессе появилась информация о том, что молодая миллиардерша втретилась с другим мужчиной

    После слухов о том, что Кайли Дженнер, едва расставшись с отцом своей годовалой дочери Трэвисом Скоттом, уже была замечена на свидании с бывшим бойфрендом Тайгой, вынудили ее высказаться насчет запутанных сообщений о ее личной жизни. Девушка пояснила, что их с Тайгой не связывают романтические отношения, а никакого свидания не было вовсе: она просто подвезла своих подруг к отелю, в студии которого Тайга работал над новой музыкой.

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    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
    Кайли Дженнер впервые прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом

    Ранее в прессе появилось фото Кайли и ее подруг и информация о том, что около двух часов ночи она покинула здание вместе с рэпером через запасной выход, улизнув от папарацци. «Интернет делает все в сто раз драматичнее, чем есть на самом деле. Не было никакого свидания с Тайгой в два часа ночи. Вам просто показали, как я подвезла двух подруг к студии, в которой также находился он», — написала Кайли в Twitter.

    Она не оставила без внимания и громкие заголовки о расставании с Трэвисом Скоттом, впервые подтвердив эту новость: «Мы с Трэвисом находимся в хороших отношениях, и сейчас для нас важнее всего Сторми!! Наша дружба и наша дочь - самое главное для нас».

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