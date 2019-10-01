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    Шоу-биз

    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки

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    <p>Кайя Гербер</p> <p>Фото: instagram.com/kaiagerber</p> - Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки

    Кайя Гербер

    Фото: instagram.com/kaiagerber

    Роль подиума выполнила крыша Большого дворца на Елисейских полях

    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в образе сексуальной француженки стала звездой показа Chanel, прошедшего в рамках Недели моды в Париже. Кайя Гербер появилась перед зрителями в непринужденном, но шикарном образе. Под полупрозрачной тканью было видно, что на девушке нет бра. Белая объемная мини-юбка позволила звезде продемонстрировать свои стройные длинные ноги.

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    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки
    Кайя Гербер в прозрачном топе без белья показала образ сексуальной парижанки

    Романтичный образ дополнили черные изящные босоножки из тонких ремешков, украшенные камнями. Заключительным штрихом аутфита стала белая шляпка с красным цветком.

    Модель уложила свои укороченные темные локоны во взъерошенную прическу и подчеркнула свою естественную красоту легким макияжем с коралловой помадой.

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