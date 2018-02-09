Кэти Холмс стала главной героиней нового лукбука дизайнера Зака Позена

Нью-йоркская неделя моды в самом разгаре, показы следуют один за другим

Но американский дизайнер Зак Позен, который одевает многих голливудских актрис, в этот раз не выпустит моделей в своих нарядах на подиум. Вместо этого он решил одеть в свои творения лишь одну женщину — свою давнюю подругу Кэти Холмс. «Я хотел создать нечто личное, глубоко интимное. Проект, который отметит нашу прекрасную дружбу. Эти



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Кэти Холмс

Нью-йоркская неделя моды в самом разгаре, показы следуют один за другим

Но американский дизайнер Зак Позен, который одевает многих голливудских актрис, в этот раз не выпустит моделей в своих нарядах на подиум.

Вместо этого он решил одеть в свои творения лишь одну женщину — свою давнюю подругу Кэти Холмс.

«Я хотел создать нечто личное, глубоко интимное. Проект, который отметит нашу прекрасную дружбу. Эти кадры я буду хранить в своем сердце всегда» — такими словами сопровождал презентацию своей осенней коллекции дизайнер Зак Позен.

Презентацию этого проекта он провел также «интимно»: в сети и личном Instagram, куда и выложил серию снимков и видео.

Фотоссесия, снятая преимущественно в черно-белых тонах, проходила в студии и на улицах Нью-Йорка, а фотографом выступил американец Дэниел Кинг.

Джерело: Hello!