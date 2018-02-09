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    Кэти Холмс стала главной героиней нового лукбука дизайнера Зака Позена

    Нью-йоркская неделя моды в самом разгаре, показы следуют один за другим
    Но американский дизайнер Зак Позен, который одевает многих голливудских актрис, в этот раз не выпустит моделей в своих нарядах на подиум. Вместо этого он решил одеть в свои творения лишь одну женщину — свою давнюю подругу Кэти Холмс. «Я хотел создать нечто личное, глубоко интимное. Проект, который отметит нашу прекрасную дружбу. Эти
    • Сьогодні, 17:05
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    <span>Кэти Холмс</span>
    Кэти Холмс

    Нью-йоркская неделя моды в самом разгаре, показы следуют один за другим

    Но американский дизайнер Зак Позен, который одевает многих голливудских актрис, в этот раз не выпустит моделей в своих нарядах на подиум.

    Вместо этого он решил одеть в свои творения лишь одну женщину — свою давнюю подругу Кэти Холмс.

    «Я хотел создать нечто личное, глубоко интимное. Проект, который отметит нашу прекрасную дружбу. Эти кадры я буду хранить в своем сердце всегда» — такими словами сопровождал презентацию своей осенней коллекции дизайнер Зак Позен.

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    Кэти Холмс стала главной героиней нового лукбука дизайнера Зака Позена
    Кэти Холмс стала главной героиней нового лукбука дизайнера Зака Позена
    Кэти Холмс стала главной героиней нового лукбука дизайнера Зака Позена
    Кэти Холмс стала главной героиней нового лукбука дизайнера Зака Позена

    Презентацию этого проекта он провел также «интимно»: в сети и личном Instagram, куда и выложил серию снимков и видео.

    Фотоссесия, снятая преимущественно в черно-белых тонах, проходила в студии и на улицах Нью-Йорка, а фотографом выступил американец Дэниел Кинг.

    Джерело: Hello!

    мода и красота актриса
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