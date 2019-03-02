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    Шоу-биз

    Кэтрин Зета-Джонс показала своих детей на торжественном ужине в Нью-Йорке

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    Кэтрин Зета-Джонс - Кэтрин Зета-Джонс показала своих детей на торжественном ужине в Нью-Йорке
    Кэтрин Зета-Джонс

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    49-летняя голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс последнее время все чаще выходит в свет вместе с детьми: 18-летним сыном Диланом и 15-летней дочерью Кэрис. Так, в середине февраля звездное семейство порадовало поклонников своим совместным появлением на Неделе моды в Нью-Йорке, а вчера вечером, первого марта, они пришли на гала-ужин Wales' National Day Gala, который состоялся в Rainbow Room в Нью-Йорке.

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    Это не первая награда актрисы. Так, в 2011 году валлийское общество Нью-Йорка вручило ей премию Lifetime Achievement за успехи в кино и театральной индустрии. Кэтрин, которая как раз родом из Уэльса, получила бронзовую медаль Хопкинса во время празднования дня Святого Давида в клубе Yale. У звезды также есть звание Командора Ордена Британской Империи.

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    Кэтрин Зета-Джонс показала своих детей на торжественном ужине в Нью-Йорке
    Кэтрин Зета-Джонс показала своих детей на торжественном ужине в Нью-Йорке
    Кэтрин Зета-Джонс показала своих детей на торжественном ужине в Нью-Йорке
    Кэтрин Зета-Джонс показала своих детей на торжественном ужине в Нью-Йорке
    Кэтрин Зета-Джонс показала своих детей на торжественном ужине в Нью-Йорке
    Кэтрин Зета-Джонс показала своих детей на торжественном ужине в Нью-Йорке
    Кэтрин Зета-Джонс показала своих детей на торжественном ужине в Нью-Йорке
    Кэтрин Зета-Джонс показала своих детей на торжественном ужине в Нью-Йорке
    Кэтрин Зета-Джонс показала своих детей на торжественном ужине в Нью-Йорке
    Кэтрин Зета-Джонс показала своих детей на торжественном ужине в Нью-Йорке
    Кэтрин Зета-Джонс показала своих детей на торжественном ужине в Нью-Йорке
    Кэтрин Зета-Джонс показала своих детей на торжественном ужине в Нью-Йорке

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