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    «Принцесса персик»: Леди Гага на пляже впечатлила своими формами

    Звезда покорила сеть экстравагантными образами
    Эксцентричная американская певица Леди Гага выложила в социальной сети ряд снимков с пляжа. Фото моментально вызвали бурную реакцию пользователей Instagram, так как она в последнее время совсем нечасто радует своих поклонников подобными откровенными фото. Артистка предстаёт на пляже в блестящем купальнике и полупрозрачной накидке. Обута звезда в
    • Вчора, 21:03
    • Розсилка

    Звезда покорила сеть экстравагантными образами

    Эксцентричная американская певица Леди Гага выложила в социальной сети ряд снимков с пляжа. Фото моментально вызвали бурную реакцию пользователей Instagram, так как она в последнее время совсем нечасто радует своих поклонников подобными откровенными фото.

    Артистка предстаёт на пляже в блестящем купальнике и полупрозрачной накидке. Обута звезда в стильные босоножки на шпильке. «Называйте меня принцессой Персиком», - подписала она один из кадров.

    Снимок, на котором она повернулась к зрителям спиной, за полдня собрал почти миллион отметок «нравится». Многие пользователи с восторгом называют её «королевой».

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    «Принцесса персик»: Леди Гага на пляже впечатлила своими формами
    «Принцесса персик»: Леди Гага на пляже впечатлила своими формами
    «Принцесса персик»: Леди Гага на пляже впечатлила своими формами

    Джерело: Обозреватель

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