«Принцесса персик»: Леди Гага на пляже впечатлила своими формами

Звезда покорила сеть экстравагантными образами

Эксцентричная американская певица Леди Гага выложила в социальной сети ряд снимков с пляжа. Фото моментально вызвали бурную реакцию пользователей Instagram, так как она в последнее время совсем нечасто радует своих поклонников подобными откровенными фото. Артистка предстаёт на пляже в блестящем купальнике и полупрозрачной накидке. Обута звезда в



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Звезда покорила сеть экстравагантными образами

Эксцентричная американская певица Леди Гага выложила в социальной сети ряд снимков с пляжа. Фото моментально вызвали бурную реакцию пользователей Instagram, так как она в последнее время совсем нечасто радует своих поклонников подобными откровенными фото.

Артистка предстаёт на пляже в блестящем купальнике и полупрозрачной накидке. Обута звезда в стильные босоножки на шпильке. «Называйте меня принцессой Персиком», - подписала она один из кадров.

Снимок, на котором она повернулась к зрителям спиной, за полдня собрал почти миллион отметок «нравится». Многие пользователи с восторгом называют её «королевой».

Джерело: Обозреватель