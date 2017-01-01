«Принцесса персик»: Леди Гага на пляже впечатлила своими формами
- Вчора, 21:03
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Розсилка
Звезда покорила сеть экстравагантными образами
Эксцентричная американская певица Леди Гага выложила в социальной сети ряд снимков с пляжа. Фото моментально вызвали бурную реакцию пользователей Instagram, так как она в последнее время совсем нечасто радует своих поклонников подобными откровенными фото.
Артистка предстаёт на пляже в блестящем купальнике и полупрозрачной накидке. Обута звезда в стильные босоножки на шпильке. «Называйте меня принцессой Персиком», - подписала она один из кадров.
Снимок, на котором она повернулась к зрителям спиной, за полдня собрал почти миллион отметок «нравится». Многие пользователи с восторгом называют её «королевой».
Джерело: Обозреватель