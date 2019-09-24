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    Шоу-биз

    Кейт Мосс в леопардовом платье вышла в свет с молодым любовником (фото)

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    Кейт Мосс - Кейт Мосс в леопардовом платье вышла в свет с молодым любовником (фото)
    Кейт Мосс

    Звезду сопровождал ее возлюбленный 32-летний Николай фон Бисмарк

    45-летняя супермодель Кейт Мосс в роскошном платье в пол появилась на вечеринке в рамках Недели моды в Париже. Кейт Мосс привлекла внимание к своей стройной фигуре ярким макси-платьем с леопардовым принтом, покрытом пайетками.

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    Кейт Мосс в леопардовом платье вышла в свет с молодым любовником (фото)
    Кейт Мосс в леопардовом платье вышла в свет с молодым любовником (фото)
    Кейт Мосс в леопардовом платье вышла в свет с молодым любовником (фото)
    Кейт Мосс в леопардовом платье вышла в свет с молодым любовником (фото)
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru

    О романе Кейт Мосс и молодого графа и фотографа Николая фон Бисмарка стало известно еще в 2015 году, сразу после того, как модель сообщила о разрыве с супругом Джейми Хинсом. Впервые пара вышла в свет лишь год спустя: именно тогда в кулуарах зашептались о свадьбе, но рано — Кейт и Николай расстались в октябре.

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