«Холостяк» Цимбалюк відреагував на обурення військового з «Азова»

35-річний головний герой шоу «Холостяк-14» пояснив, чому одягнув форму з шевроном «Азова»

Актор Тарас Цимбалюк відреагував на відео актора, військовослужбовця Данііла Мірешкіна. В ньому захисник України, який служить в «Азові», обурився, що Тарас Цимбалюк одягнув форму з шевроном 12-ї бригади спеціального призначення для зйомок у фільмі «Привіт Лютий». На думку Данііла, справжні бійці «Азова» здобувають право носити цей шеврон через жорсткі випробування – базовий курс бойової підготовки, участь у бойовий діях тощо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Цимбалюка.

Тарас Цимбалюк відреагував на критику з боку колеги не одразу. Два дні він мовчав, але згодом все ж відповів. За словами Цимбалюка, «Азов» ініційовано доєднався до співпраці над фільмом «Привіт Лютий».

«Більше того, Герой «Азова» одягнув на мене свій бронік і шеврон. Далі, бійці «Азова» постійно присутні на фільмуванні і вони інструктують акторів у військових тонкощах та специфіці. Цей жест був узгоджений задовго до старту зйомок», – зазначив Цимбалюк.

Тарас наголосив, що в Києві за останні роки знято кілька десятків фільмів про війну. В них знялись чимало акторів, які також були у військовій формі. Цимбалюк не розуміє, чому саме претензії до нього. Тарас також зазначив, що підтримує ЗСУ та закликав не розпалювати ворожнечу між українцями.

Заява Тараса Цимбалюка скриншот: Instagram/taras.tsymbaliuk

Відео Мірешкіна не коментували знаменитості. Свій лайк поставив лише Аміл Насіров з гурту «Курган і Агрегат». А ось публікацію Цимбалюка лише за годину після публікації підтримали чимало знаменитостей. Деякі ж, як реперка Alyona Alyona залишили смайлики в коментарях.

Братику, ти молодчина – знаю особисто, скільки ти допомагаєш! Так тримати! Обіймаю, – телеведучий Григорій Решетнік.

Тарасік, знаючи яка ти неймовірно добра І відповідальна людина, скільки всього зробив для наших хлопців – підтримую тебе, братику, – акторка Наталка Денисенко.

Ти молодець, – співачка Tayanna.

Відеозвернення Данііла Мірешкіна

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Данііл «Культура» Мірешкін (@mireshkin_daniil)

Раніше «Главком» писав, що актор Євгеній Ламах оголосив про свою мобілізацію до Збройних сил України.