«Холостяк» Цимбалюк відреагував на обурення військового з «Азова»
35-річний головний герой шоу «Холостяк-14» пояснив, чому одягнув форму з шевроном «Азова»
Актор Тарас Цимбалюк відреагував на відео актора, військовослужбовця Данііла Мірешкіна. В ньому захисник України, який служить в «Азові», обурився, що Тарас Цимбалюк одягнув форму з шевроном 12-ї бригади спеціального призначення для зйомок у фільмі «Привіт Лютий». На думку Данііла, справжні бійці «Азова» здобувають право носити цей шеврон через жорсткі випробування – базовий курс бойової підготовки, участь у бойовий діях тощо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Цимбалюка.
Тарас Цимбалюк відреагував на критику з боку колеги не одразу. Два дні він мовчав, але згодом все ж відповів. За словами Цимбалюка, «Азов» ініційовано доєднався до співпраці над фільмом «Привіт Лютий».
«Більше того, Герой «Азова» одягнув на мене свій бронік і шеврон. Далі, бійці «Азова» постійно присутні на фільмуванні і вони інструктують акторів у військових тонкощах та специфіці. Цей жест був узгоджений задовго до старту зйомок», – зазначив Цимбалюк.
Тарас наголосив, що в Києві за останні роки знято кілька десятків фільмів про війну. В них знялись чимало акторів, які також були у військовій формі. Цимбалюк не розуміє, чому саме претензії до нього. Тарас також зазначив, що підтримує ЗСУ та закликав не розпалювати ворожнечу між українцями.
Відео Мірешкіна не коментували знаменитості. Свій лайк поставив лише Аміл Насіров з гурту «Курган і Агрегат». А ось публікацію Цимбалюка лише за годину після публікації підтримали чимало знаменитостей. Деякі ж, як реперка Alyona Alyona залишили смайлики в коментарях.
- Братику, ти молодчина – знаю особисто, скільки ти допомагаєш! Так тримати! Обіймаю, – телеведучий Григорій Решетнік.
- Тарасік, знаючи яка ти неймовірно добра І відповідальна людина, скільки всього зробив для наших хлопців – підтримую тебе, братику, – акторка Наталка Денисенко.
- Ти молодець, – співачка Tayanna.
Відеозвернення Данііла Мірешкіна
Раніше «Главком» писав, що актор Євгеній Ламах оголосив про свою мобілізацію до Збройних сил України.
Коментарі — 0