Зірка серіалу «День народження Буржуя» потрапив до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Валерій Ніколаєв підтримує злочинні дії Кремля та виправдовує війну проти України

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 1 жовтня ухвалила рішення додати відомого російського актора Валерія Ніколаєва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Зазначається, що рішення було прийнято після ретельного моніторингу публічних виступів актора у медіа та соціальних мережах. Його висловлювання містять антиукраїнські тези та пропаганду, спрямовану на підтримку військової агресії Росії проти України.

Валерій Ніколаєв – російський актор театру і кіно, відомий українцям за фільмом «День народження Буржуя». Його публічні виступи в медіа та на соціальних платформах, в яких він фактично підтримує злочинні дії держави-агресора та виправдовує війну РФ проти України, мають значний вплив на громадську думку і використовуються для популяризації ідеології «русского міра», підтримки загарбницьких дій ворога.

Нацрада наголошує, що Ніколаєв активно співпрацює з пропагандистськими телевізійними проєктами під керівництвом головного рупора Кремля Володимира Соловйова на каналі, де виправдовує дії російської влади та заперечує суверенітет і територіальну цілісність України. Також було підтверджено факт незаконного в’їзду Ніколаєва на тимчасово окуповані території України, зокрема до Луганська, де він публічно підтримував окупаційний режим.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення внесла російського актора, гумориста та телеведучого Азамата Тахіровича Мусагалієва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідне рішення медіарегулятор ухвалив на підставі звернення, яке надійшло через Державний комітет телебачення і радіомовлення, та результатів системного моніторингу медіа й соціальних мереж.

До слова, Нацрада внесла радянського та російського актора Юрія Чернова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Підставою стала активна публічна антиукраїнська діяльність актора та висловлювання.