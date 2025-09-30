«Визнають придатним». Списаний із ЗСУ телеведучий Геннадій Попенко готується до чергової ВЛК

Попенко, який нині працює в Мінветеранів, розповів про свій стан здоров'я

Цієї весни телеведучий, ветеран Геннадій Попенко пройшов ВЛК та був списаний зі служби в ЗСУ. Попри це він продовжує працювати з військовослужбовцями. «Главком» поспілкувався з Попенком та дізнався, чим саме він займається в Міністерстві у справах ветеранів, про стан його здоров'я, ймовірність проходження повторної ВЛК та нове захоплення.

Після деокупації Київщини у 2022 році Геннадій Попенко добровільно мобілізувався. Ведучий телепроєкту «Загублений світ» брав участь у відбитті дронових та ракетних атак, допомагав у протидії диверсіям, займався розмінуванням і забезпечував охорону стратегічних об’єктів. Пізніше продовжив службу в 59-й окремій мотопіхотній бригаді, а згодом – у резервному підрозділі.

На Запорізькому напрямку Геннадій керував мобільною групою «Культурного десанту». У 2024 році Попенко отримав травму коліна. Після операції та ускладнень проходить тривалий курс реабілітації. Цієї весни Геннадія було списано із ЗСУ. Зараз телеведучий – речник Міністерства у справах ветеранів України.

«Радий, що доєднався (до Мінвету). Оскільки ця тема мені близька. Радий, що чимось можу допомогти ветеранам. Власне кажучи, цим і займаюсь. Я речник і радник одночасно в комунікаційному відділі. В моїх завданнях – робити події, знімати відео. Ось, наприклад, подія – Всеукраїнські змагання з кіберспорту для ветеранів. Вони беруть участь в трьох дисциплінах. Їм це приємно, це розвантажує. Це дає ті емоції, які вони переживали на фронті, і тут їх не має. Вони можуть об'єднуватися в команди, це соціалізація.

У мене є мій столик в міністерстві. Але коли я туди заходжу, там постійно хтось сидить. Бо мене там не має. Мені не потрібно там сидіти, щоб виконувати свою роботу. Це все біганина, це все на ногах», – розповів «Главкому» Попенко.

Захисник України проводить чимало заходів фото: Facebook/gennadii.popenko

Геннадій разом з дружиною та двома доньками живе на Київщині, за 80 км від столиці. Саме там у 2022 році Попенки 35 днів прожили в окупації. Окрім роботи в Міністерстві у справах ветеранів України та на телебаченні (цієї осені команда готує новий сезон «Загубленого світу» на каналі «2+2»), Геннадій час від часу бере участь в кінозйомках. На додаток, з родиною волонтерить в благодійному фонді. Попенко наголошує: все встигає, хоч це і важко.

«Це неймовірно важко. Але інакше в цей час, мені здається, неможливо. Коли приїжджаю додому і немає чого робити, я починаю вкладати пічку камінням. Сидіти зараз неможливо. Зараз такий час, що треба рухатися та допомагати, аби в Україні було на краще», – зазначив Попенко.

Після операції телеведучий проходив ВЛК на визначення придатності для служби. Через проблеми з коліном Попенка було списано. «Главком» поцікавився, який нині фізичний стан здоров'я у Геннадя.

«Хріново. Ось стою з вами і в мене навіть в цьому стані болить коліно. Бо там титан, імпланти. Це все вже неоперабельне, воно мені постійно болить. Проте я нещодавно зайшов до травматолога, він поміряв мої знімки лінійкою і сказав: «На наступному ВЛК вас, скоріш за все, визнають придатним». Бо в нас змінилися умови. Те що я бігати не можу, присісти не можу – ну, окей. Я насправді і не боюсь, і не бігаю, і пройду це ВЛК, якщо мені скажуть іти. Але в міністерстві в мене є бронювання», – зазначив Геннадій Попенко.

Від початку повномасштабної війни Геннадій Попенко встав на захист України фото: Facebook/gennadii.popenko

Попри проблеми зі здоров'ям ветеран відчуває, що треба займатися важливими для країни справами. В розмові з «Главкомом» Попенко згадав захисника України, поета Артема Полежаку. Він, зокрема, є автором текстів пісень таких гуртів, як, зокрема, Kozak System, «Танок на майдані Конґо» (ТНМК), TaRuta, «Бумбокс» та інших. «Ми з ним співпрацювали в певному підрозділі. Зараз він займався культурно-просвітницькою діяльністю в армії і написав пост, що вже «задовбало», треба займатися конкретними фізичними діями витіснення ворога з України. І це єдине, що зараз має сенс. І навіть перебуваючи з таким навантаженням, з благодійним фондом, з Міністерством у справах ветеранів України, все одно розумієш – треба щось робити. Навіть з такою ногою. Кудись там, водієм, не водієм, не знаю. Все одно підриває і хочеться», – ділиться Попенко.

Геннадій Попенко має проблеми з коліном фото: Facebook/gennadii.popenko

Під час розмови, яка відбулась на церемонії відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ), з'ясувалось, що Геннадій Попенко вперше відвідав цей форум. «Насправді, я дуже люблю кіно. Але настільки мало на нього є часу. Їхати спеціально в Одесу, коли в тебе двоє дітей, в них свій графік зайнять, тренувань, в дружини свої напрямки – реально складно вириватися на фестиваль в Одесу. ОМКФ в Києві це дивно, стрьомно, але дуже приємно і радісно для мене, оскільки я зміг його відвідати», – підсумував Геннадій Попенко.

Геннадій Попенко (ліворуч) з телеведучими Юрієм Горбуновим та Соломією Вітвіцькою фото: Instagram/solomiyavitvitska

Геннадій Попенко народився в Полтаві в червні 1970 року. У 2000-му закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, де навчався на курсі Олега Шаварського. Паралельно здобував досвід у театральній студії при Центрі сучасного мистецтва «Дах». Ще під час навчання почав кар’єру на телебаченні: на другому курсі став ведучим музичного каналу «Біз-TV», а вже на четвертому – програми «Мелорама» на телеканалі «Інтер».

Після закінчення інституту приєднався до «Нового каналу», де з 2000 по 2009 рік працював над популярними проєктами, зокрема, «Підйом» та «Шоуманія». Згодом продовжив телевізійну діяльність і на інших каналах. З 2017 року Попенко є ведучим програми «Загублений світ» на телеканалі «2+2».

