Киевлян и гостей столицы приглашают на спектакль «Кафе разбитых сердец»



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Зрители смогут посмотреть смешной и непринужденный спектакль, который базируется на абсолютно реальных ситуациях и курьезах

1 мая столичный ночной клуб «Caribbean Club» подарит своим гостям уйму радости и веселья. В клубе состоится праздничное представление — спектакль «Кафе разбитых сердец».

Это прекрасная романтическая история юноши, который изобрел уникальный и удивительный способ «ликвидации» одиночества.

Главный герой посвящает свою жизнь поискам настоящей любви, романтики, искренних чувств и помогает в этом поиске тем, кто уже потерял надежду.

Так и появляется кафе разбитых сердец.

Этот спектакль смешной и непринужденный, базируется на абсолютно реальных ситуациях и курьезах.

«Кафе разбитых сердец» не имеет ограничений по возрасту, полу или ориентацию. Ведь настоящие чувства, эмоции и переживания на знают ограничений.

В спектакле принимают участие:

Настя — Мария Крушинская

Евгений — Михаил Спиваковский

Машенька — Александра Бойко (Панасевич)

Рома — Сергей Федорчук

Екатерина — Ирина Андреева

Федор — Женя Колораш

В роли главного героя Пеппера — вечный романтик Слава Никоноров.