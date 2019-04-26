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    Шоу-биз

    Киевлян и гостей столицы приглашают на спектакль «Кафе разбитых сердец»

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    Киевлян и гостей столицы приглашают на спектакль «Кафе разбитых сердец»

    Зрители смогут посмотреть смешной и непринужденный спектакль, который базируется на абсолютно реальных ситуациях и курьезах

    1 мая столичный ночной клуб «Caribbean Club» подарит своим гостям уйму радости и веселья. В клубе состоится праздничное представление — спектакль «Кафе разбитых сердец».

    Это прекрасная романтическая история юноши, который изобрел уникальный и удивительный способ «ликвидации» одиночества.

    Главный герой посвящает свою жизнь поискам настоящей любви, романтики, искренних чувств и помогает в этом поиске тем, кто уже потерял надежду.

    Так и появляется кафе разбитых сердец.

    Этот спектакль смешной и непринужденный, базируется на абсолютно реальных ситуациях и курьезах.

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    Киевлян и гостей столицы приглашают на спектакль «Кафе разбитых сердец»
    Киевлян и гостей столицы приглашают на спектакль «Кафе разбитых сердец»
    Киевлян и гостей столицы приглашают на спектакль «Кафе разбитых сердец»

    «Кафе разбитых сердец» не имеет ограничений по возрасту, полу или ориентацию. Ведь настоящие чувства, эмоции и переживания на знают ограничений.

    В спектакле принимают участие:

    • Настя — Мария Крушинская
    • Евгений — Михаил Спиваковский
    • Машенька — Александра Бойко (Панасевич)
    • Рома — Сергей Федорчук
    • Екатерина — Ирина Андреева
    • Федор — Женя Колораш

    В роли главного героя Пеппера — вечный романтик Слава Никоноров.

    Напомним, спектакли театра «Черный Квадрат» играют в Caribbean Club каждую среду.
    история
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