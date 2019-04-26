Киевлян и гостей столицы приглашают на спектакль «Кафе разбитых сердец»
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Розсилка
Зрители смогут посмотреть смешной и непринужденный спектакль, который базируется на абсолютно реальных ситуациях и курьезах
1 мая столичный ночной клуб «Caribbean Club» подарит своим гостям уйму радости и веселья. В клубе состоится праздничное представление — спектакль «Кафе разбитых сердец».
Это прекрасная романтическая история юноши, который изобрел уникальный и удивительный способ «ликвидации» одиночества.
Главный герой посвящает свою жизнь поискам настоящей любви, романтики, искренних чувств и помогает в этом поиске тем, кто уже потерял надежду.
Так и появляется кафе разбитых сердец.
Этот спектакль смешной и непринужденный, базируется на абсолютно реальных ситуациях и курьезах.
«Кафе разбитых сердец» не имеет ограничений по возрасту, полу или ориентацию. Ведь настоящие чувства, эмоции и переживания на знают ограничений.
В спектакле принимают участие:
- Настя — Мария Крушинская
- Евгений — Михаил Спиваковский
- Машенька — Александра Бойко (Панасевич)
- Рома — Сергей Федорчук
- Екатерина — Ирина Андреева
- Федор — Женя Колораш
В роли главного героя Пеппера — вечный романтик Слава Никоноров.Напомним, спектакли театра «Черный Квадрат» играют в Caribbean Club каждую среду.