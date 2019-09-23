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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Звезда порадовала поклонников откровенным платьем

    Наряд 38-летней Ким Кардашьян стал одним из самых обсуждаемых из тех, что были продемонстрированы на красной дорожке Emmy в Лос-Анджелесе. Ким Кардашьян надела роскошный бархатный костюм с «опасным» декольте.

    Для выхода в свет Ким выбрала костюм из черного бархата от Vivienne Westwood. Комплект подчеркнул стройную фигуру многодетной мамы. Но самым ярким акцентом наряда стало глубокое декольте, позволившее Кардашьян похвастаться пышной грудью.

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    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте
    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Еще более внимание к зоне декольте Ким привлекли массивные цепи с крестом, усыпанные бриллиантами. Для выхода в свет Кардашьян нанесла яркий макияж с акцентом на глаза и нюдовой помадой на губах, а волосы уложила мягкими волнами.

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