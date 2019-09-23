Ким Кардашьян подчеркнула огромную грудь бархатным нарядом с откровенным декольте



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда порадовала поклонников откровенным платьем

Наряд 38-летней Ким Кардашьян стал одним из самых обсуждаемых из тех, что были продемонстрированы на красной дорожке Emmy в Лос-Анджелесе. Ким Кардашьян надела роскошный бархатный костюм с «опасным» декольте.

Для выхода в свет Ким выбрала костюм из черного бархата от Vivienne Westwood. Комплект подчеркнул стройную фигуру многодетной мамы. Но самым ярким акцентом наряда стало глубокое декольте, позволившее Кардашьян похвастаться пышной грудью.

Еще более внимание к зоне декольте Ким привлекли массивные цепи с крестом, усыпанные бриллиантами. Для выхода в свет Кардашьян нанесла яркий макияж с акцентом на глаза и нюдовой помадой на губах, а волосы уложила мягкими волнами.

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