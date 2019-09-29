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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Многие заподозрили, что Канье не понравилось выставление трогательных семейных моментов напоказ

    38-летняя Ким Кардашьян показала снимок нежного поцелуя с 42-летним Канье Уэстом. Инстадива удивила поклонников, удалив этот пост спустя 15 минут. Звезда реалити-шоу в кадре романтично целовалась с мужем на фоне красивой природы. Черно-белое фото идеально передавало атмосферу любви, царившую вокруг супругов.

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    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом
    Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом

    Поклонники звездной пары недоумевают, почему брюнетка решила удалить снимок с рэпером. Многие заподозрили, что Канье не понравилось такое выставление трогательных семейных моментов напоказ.

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    модель Кардашьян
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