Ким Кардашьян удалила романтичное фото с Канье Уэстом



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Многие заподозрили, что Канье не понравилось выставление трогательных семейных моментов напоказ

38-летняя Ким Кардашьян показала снимок нежного поцелуя с 42-летним Канье Уэстом. Инстадива удивила поклонников, удалив этот пост спустя 15 минут. Звезда реалити-шоу в кадре романтично целовалась с мужем на фоне красивой природы. Черно-белое фото идеально передавало атмосферу любви, царившую вокруг супругов.

Поклонники звездной пары недоумевают, почему брюнетка решила удалить снимок с рэпером. Многие заподозрили, что Канье не понравилось такое выставление трогательных семейных моментов напоказ.