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Колишній сенатор США назвав голлівудського актора, який міг би стати президентом

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джо Манчин оцінив шанси Метью Макконагі стати президентом
фото з відкритих джерел

Джо Манчин пообіцяв підтримати актора, якщо той піде в президенти

Колишній незалежний сенатор Джо Манчин вважає, що голлівудський актор, відомий за фільмом «Далласький клуб покупців», має всі шанси стати президентом США. Про це він висловився в інтерв’ю News Nation Блейку Берману, пише «Главком».

Актор та сценарист Метью Макконагі опублікував відео напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Макконагі закликав голосувати за незалежних кандидатів. На його думку, це допоможе повернути законодавців «до центру, де зосереджені більшість американських цінностей».

«Це звернення стосується майбутніх виборів. Сьогодні я тут не для того, щоб підтримати певного кандидата чи партію. Я підтримую дві речі: справедливість і реальність», – висловився актор.

Метью Макконагі нещодавно зіграв у серіалі «Брати»
Метью Макконагі нещодавно зіграв у серіалі «Брати»
фото: скриншот Apple TV/YouTube

Також Макконагі пригадав у своєму відео Джо Манчина. «Він розуміє, як працює система, він пройшов через це в Сенаті, де голоси розподілилися порівну, 50 на 50. Один незалежний політик став вирішальним голосом і сам узяв на себе весь тягар критики», – висловився сценарист.

На думку Джо Манчина, Метью Макконагі може досягти значних вершин у політиці. Він також зазначив, що підтримає актора, якщо той обере такий шлях. «Він має здібності. Він розумний, харизматичний, уміє спілкуватися з людьми… Він має всі якості й передумови, необхідні для того, щоб об’єднати країну. Якщо він захоче піти цим шляхом чи обрати інший напрям, я підтримаю його на тисячу відсотків», – зауважив колишній сенатор.

Як повідомляв «Главком», у вересні відбулася прем’єра комедійного серіалу «Брати», у головних ролях якого знялися актори Метью Макконагі та Вуді Гаррельсон. Метью Макконагі зіграв вигадану версію самого себе.

Метью Макконагі є відомим американським актором. За головну роль у фільмі «Далласький клуб покупців» Макконагі отримав «Оскар». Також він грав у фільмах «Інтерстеллар», «Лінкольн для адвоката», серіалі «Справжній детектив» та інших.

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Теги: актор США президент

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