Голлівудський актор Річард Гір засудив Путіна

Американський актор назвав російську пропаганду вигадкою

Зірка голлівудських фільмів Річард Гір підтримав Україну та засудив Путіна. Актор висловився про кремлівську пропаганду, яка намагається перекручувати історію. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Гіра латвійському мовнику.

Річард Гір заявив, що заперечення української державності є свідомою політикою Путіна. На думку актора, Кремль навмисно перекручує історію, щоб поставити під сумнів існування української держави. Однак усі наративи кремлівської пропаганди про неіснування української мови, культури чи території є звичайною вигадкою диктатора.

«Щоб мати будь-яку легітимність, ви мусите переписати історію. Путін явно це робить, кажучи: «Ніколи не існувала Україна, ніколи не існувала українська мова, ніколи не існувала українська культура. Все це повністю вигадано». Це неправда», – сказав актор.

фото: скриншот LTV Ziņu dienests/YouTube

Гір зазначив, що схожі методи використовували й інші авторитарні режими. Як приклад, Китай намагався знищити згадки про історію Тибету, його культуру, мову тощо.

«Саме те, що китайці зробили з Тибетом, вони казали: «Ніколи не існував Тибет, ніколи не існувала тибетська мова, ніколи не існувала тибетська культура». Я маю на увазі, ви мусите знищити історію, щоб створити легітимність», – зазначив Річард Гір.

Річард Гір і раніше висловлював підтримку Україні. На його думку, російсько-українська війна має наслідки для всього світу, тож питання перемоги Києва є важливим для інших країн.

Зазначимо, у 2022 році американський актор Річард Гір вирішив підтримати Україну, яка протистоїть російській агресії, не лише словах, а й справою. Він виставив на продаж на автоаукціоні Bring a Trailer свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року. Гроші, отримані від продажу транспортного засобу, порівну розділили між некомерційними організаціями, які допомагають людям, які постраждали від війни в Україні.